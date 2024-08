Accesos al Centro Ecuestre Brandsen equinoterapia y equitación . ¿A ustedes les parece que los chicos no puedan realizar sus terapias porque no pueden entrar al campo por el deplorable estado de las calles? No solo eso, hay gente viviendo en estos campos, los vehículos se rompen, la gente no puede salir del campo los días de lluvia.

Hace 3 años estamos en este lugar, una sola vez pasaron la máquina por estos caminos. Esperemos que la Municipalidad de Brandsen nos de una respuesta en algún momento y así facilitar el acceso a las familias que dependen de nuestro centro.

Muchas gracias por compartir. Matias

