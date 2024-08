El intendente dialogó con La Tecla sobre el impacto de la crisis económica en el distrito y de los principales inconvenientes que tienen los vecinos.

El intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, explicó cómo atraviesan el contexto económico en el municipio a pocos meses de asumir su primer mandato. La preocupación por los desalojos ante el no pago de los alquileres es uno de los temas que remarcó.

“A nosotros nos tocó asumir en un municipio donde no había equipos técnicos, teníamos grandes problemas en el desarrollo estratégico territorial de Brandsen, en el sistema de ingresos públicos, y nuestra primera medida fue ordenar eso para poder proyectar. Si no mejorábamos el sistema de ingresos públicos, no podíamos proyectar mejorar las calles, aumentar el sueldo de los empleados municipales, proyectar obras de la administración municipal”, indicó.

Sobre las obras paralizadas, contó que “las grandes obras que se desarrollan son financiadas de Nación, y el Presidente manifestó que no hay obra pública, con lo cual no sólo afecta a las provincias, sino que afecta directamente a cada municipio. Entonces el primer objetivo fue regularizar la situación de ingresos públicos”. A su vez, el jefe comunal camporista expresó que “estamos una etapa de mucha administración y de optimización de los recursos”.

Entonces, manifestó que “en esta crisis económica, donde la gente no llega ni a mitad de mes, nosotros mantenemos los niveles de cobrabilidad y aumentamos con nuevos contribuyentes”.

Sobre el aspecto salarial hacia fin de año, Raitelli sostuvo que “optimizamos recursos y fuimos dando aumentos sucesivos. Pagamos aguinaldo, incluso el último mes, la inflación era de 4,2%, según los datos, y nosotros dimos un aumento por encima de la inflación”.

“Me preocupa más cómo la está pasando la gente, buscarle la vuelta para determinadas demandas que tenemos y poder subsanarlas; como por ejemplo los desalojos. Yo vivo en un distrito donde no teníamos a menudo demandas por desalojos y ahora me caen los vecinos que están siendo desalojados”, afirmó.

En ese aspecto, el alcalde remarcó que “es muy difícil en un municipio afrontar cada uno de esos gastos, teniendo en cuenta el costo de los alquileres y teniendo en cuenta también la posición que adoptó el gobierno nacional con respecto a los alquileres”.

Más adelante, sobre el recorte de fondos de Nación, consideró: “Es notorio que es contra la provincia de Buenos Aires y es contra el peronismo también. Lo que tenemos que hacer cada uno de los que tenemos responsabilidades es trabajar con mucha prudencia, pensando en que la gente la está pasando mal, administrando bien, siendo prolijos, siendo los mejores, y de esa forma vamos a revertir esta situación, que es con el voto popular en las próximas elecciones”.

Fuente: La Tecla

