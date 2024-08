El presidente del Concejo Deliberante, habló sobre el “desarme” de la UCR local y explicó por qué bajó a la banca en la última sesión del HCD.

En una entrevista emitida por Estación Radio FM 90.7, Daniel Caraballo, Presidente del Concejo Deliberante, ofreció una visión detallada sobre el funcionamiento del Concejo y los desafíos políticos actuales. «Estamos trabajando fuerte y mancomunadamente… con una gran dinámica», afirmó, subrayando la importancia del respeto y el consenso en la elaboración de proyectos

Refiriéndose a las discusiones y debates dentro del Concejo, Caraballo opinó que, aunque puedan parecer indisciplinados, en realidad reflejan la pasión y la euforia propias de la política. «La euforia de la política es bienvenida dentro del marco del Concejo Deliberante», comentó.

El tema de las tasas de seguridad e higiene fue otro punto importante. Caraballo explicó que el Concejo Deliberante tiene un rol crucial en la convalidación y fiscalización de estas tasas, asegurando que el compromiso del Ejecutivo se traduzca en acciones concretas.

En cuanto a la interacción entre los distintos bloques políticos, mencionó la importancia de mantener el respeto mutuo y evitar ataques personales. «El límite de la política es cuando uno cruza la barrera de lo personal”.

Hace pocos días Caraballo dejó el sillón de la Presidencia y bajó al recinto para emitir una opinión como concejal. “Bajé para hacer una aclaración a expresiones de La Libertad Avanza y del propio Radicalismo, y no como expresó el concejal Salgueiro, quién dijo que lo hice para expresar lo que no supieron decir mis compañeros. Perdón si se interpretó así, no fue la intención. La intención fue de dejar marcada la postura política frente a dos cuestiones que realmente el Radicalismo había dejado flotando y La Libertad Avanza también. Esas cosas no las tenemos que dejar flotando, son blanco o negro. Si no seguimos equivocando a la sociedad”, esbozó con crudeza.

Consultado sobre una posible división en el bloque radical producto de la inclusión o no de asesores, dijo que si alguien cree que en el Radicalismo hay una interna cayeron en una sana trampa. “En el Radicalismo no hay interna, es una estrategia. Mientras en el Peronismo hay una presencia muy fuerte de Fernando Raitelli (el Intendente) y se está consolidando a solo siete meses de gobierno, en el Radicalismo hay falta de conductores”.

Además expresó: “Cappelletti cumplió su ciclo como referente líder; en el recinto habla de la misma manera un sector que responde a Raúl Paz, que no está en condiciones de encabezar una lista y también tiene su referente Cacho García, quién tiene su impronta, pero no la fuerza como referente y encabezar una lista, tampoco Mirta Sargiotti”.

Ante esto, agregó: “Entonces elaboran la estrategia del desarme, se muestran como desarticulados. Yo creo que ésta carencia que tiene el Radicalismo, de futuros referentes para las próximas elecciones, hace que muestren esta estrategia, para después ir todos juntos y abrazar una figura como puede llegar a ser Pablo Piazza, que es un pibe que se está perfilando para para el ruedo de la política, que tiene fuerte perfil radical y creo que lo están abrazando desde los distintos sectores”.

Finalmente, Caraballo resaltó la importancia de la unidad dentro del peronismo, destacando el liderazgo de Fernando Raitelli. «El peronismo es uno solo más allá de los distintos matices. Lo entendimos y vimos que los resultados son,» afirmó, subrayando la necesidad de trabajar juntos para lograr objetivos comunes.

Video de la entrevista completa

