La directora de la Caja de Previsión, Dra. Marcela Ripullone, habló sobre la compleja situación financiera de la institución y los proyectos en marcha para garantizar su sostenibilidad. ¿Cuál es la situación de los profesionales en Brandsen?

InfoBrandsen dialogó con la Dra. Marcela Ripullone, directora de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, abordó los desafíos financieros que enfrenta la institución y los proyectos en marcha para asegurar su sostenibilidad. Como la primera mujer en dirigir la caja, Ripullone aporta una visión diferente en temas cruciales como la comunicación, la equidad y la atención a problemáticas sociales.

Ripullone asumió el cargo en octubre de 2021, en post pandemia y “me encontré una caja absolutamente deficitaria debido a la drástica disminución de aportes, ya que muchos médicos no pudieron trabajar. Además, se desembolsaron 17.000 millones de pesos en subsidios para médicos enfermos de COVID-19, así como en préstamos para cubrir gastos, generando un gasto equivalente a cinco o seis años de subsidios normales”.

La situación económica actual no favorece la recuperación ya que “los médicos seguimos teniendo remuneraciones bajas en comparación con otras profesiones, tanto en el sector estatal como en el privado. Además, la pirámide poblacional, con más personas mayores y menos jóvenes aportantes, lo cual hace un problema grave”.

La situación en Brandsen no es diferente al del resto de los Distritos que componen la Región I como La Plata, San Vicente o Verónica. “La problemática es bastante similar porque las localidades son cercanas y ante cualquier derivación, los pacientes van y vienen; no tenemos el kilometraje de la región de Mar del Plata y Ayacucho, por darte un ejemplo. La mayoría de los que estamos en esta parte de la provincia (82% de profesionales médicos), trabajamos tanto en sector público y privado así que todos cobramos lo mismo y todos estamos igual de comprometidos”, detalló Ripullone.

Para la entrevistada, el principal problema hoy es mantener la sustentabilidad de la caja. Aunque hay muchas promesas de aumentar jubilaciones y reducir aportes, Ripullone enfatiza la necesidad de ser realistas y trabajar dentro de los límites económicos. “Es como si yo te dijera que en este momento el país de golpe va a subir 20% los salarios y a disminuir los costos, y hay un montón de cuestiones que son imposibles de realizar; las propuestas inviables pueden llevar a una desfinanciación completa».

Marcela Ripullone: “La problemática en Brandsen es bastante similar al de los distritos cercanos como La Plata». (Foto: Primera Página)

Uno de los objetivos de larga data es tratar de de conseguir la ley de aportes comunitarios que fue derogada en la última dictadura militar y que le permitía aportar a aquellos sectores vinculados a la firma de un médico como los laboratorios. Esta ley permitiría que diversas comunidades vinculadas a la profesión médica también contribuyan, ampliando la base de ingresos de la caja. Sin embargo, lograr que esta ley avance en el parlamento es “muy difícil”.

Por otro lado, la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires está trabajando en proyectos de ayuda social, coseguro y turismo social para los jubilados, así como en el apoyo continuo a niños discapacitados que no pueden valerse por sí mismos, asegurando su atención futura cuando los padres no puedan hacerlo, incluso en una situación de fallecimiento.

Por último, se le preguntó si los problemas que acarrean las distintas obras sociales también afectan la realidad de la Caja, y “en una parte ya que los médicos aportan el 5% de sus ingresos privados. Si bien no es en forma directa porque nosotros no regulamos, los pagos tardíos o insuficientes de estas entidades disminuyen significativamente los fondos disponibles, pero no tenemos injerencia”.

