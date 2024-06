Hoy celebramos casi un siglo y medio de vida de nuestra ciudad. Fue necesario esperar mucho tiempo para que se reconociera el 22 de junio de 1876 como la fecha fundacional, ocho meses después del nacimiento del Estado Oriental.

Se llevó a cabo una misa y un acto protocolar en la plazoleta del Concejo Deliberante, con la presencia de un historiador argentino, Carlos Viglione. Fue él quien trabajó y aportó documentos para demostrar que el “C” en “Brandzen” era un error tipográfico asumido inadvertidamente en la nota de la fecha fundacional. Aclaro que aquí escribimos “Brandzen” con “Z” porque así quedó oficializado históricamente. Posteriormente, en el camino, se abandonó la “Z” para asumir definitivamente la “S”.

En una entrevista realizada por el programa Grassi.com en Estación Radio FM 90.7, Carlos Vignola compartió detalles sobre la controversia alrededor del aniversario de Brandsen. Vignola explicó la razón detrás de su investigación histórica, los desafíos enfrentados y la importancia de corregir la fecha de fundación del partido y la ciudad.

Vignola reveló que, aunque el aniversario del partido de Brandsen se celebra, no ha sido formalmente reglamentado por el Concejo Deliberante. Este reconocimiento proviene del archivo histórico de la provincia, pero falta la aprobación formal del Concejo.

A pesar de no ser originario de Brandsen, Vignola se sumergió en la investigación histórica por curiosidad y pasión. Encontró un documento clave en 2014 que aclaraba la fecha fundacional del partido, lo que generó nuevas preguntas y permitió corregir la historia local.

«La curiosidad histórica me motivó, no otra cosa. Todos los pueblos tienen su fecha, y Brandsen no la tenía. Al ver esta discrepancia de tiempos, había que buscar el porqué.»