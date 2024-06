Fuente https://www.c5n.com/ratingcero/

La actriz, que nació en una localidad del partido de Brandsen, aseguró que sigue en contacto con sus orígenes y que vive un estado de «no ego».

La actriz Viviana Saccone pasó por C5N e hizo un repaso de su larga trayectoria en teatro, cine y televisión: recordó su debut en Clave de Sol en 1988 y su paso por Amigos son los amigos, junto a Pablo Rago, entre otros éxitos. Tuvo palabras elogiosas por cómo vive su profesión: «Si bien soy actriz, siento que nunca dejé de ser una chica de pueblo».

En el programa Right Now, con la conducción de Julieta Camaño, contó que nació en un pueblo cercano a Brandsen: «Yo soy de pueblo y siento que eso no lo perdí nunca y siempre estoy volviendo con mi familia. Tengo un ‘no ego’ bien colocado».

«Lo que más disfruto de la profesión es cuando actúo y cuando tengo que ir a los eventos no lo veo muy copado», agregó. En cuanto a la falta de ficción reflexionó: «Esta es una carrera que siempre supimos que es complicada y a lo largo de la vida muchos actores tenemos que hacer otras cosas porque no podemos vivir de esto… Siempre me sentí muy bendecida desde ese lugar».

La artista habló sobre un trabajo espiritual «que se refleja en la estética» y aseguró: «No se puede luchar contra el paso del tiempo. El paso de los años y sus consecuencias son inevitables y trato de hacerme amiga de la mejor manera posible».

También habló sobre su vida amorosa, tras un noviazgo con un hombre mucho menor que ella: «A mi me costó aceptarlo, y la que habilitó el vínculo con Santi fue Allegra cuando tenía 12 años. No hubo mucho para plantearse. Los adultos le damos muchas vueltas a cosas que los adolescentes ya tienen respuesta».

Saccone, de 56 años, tiene dos hijas, Serena de 28 y Allegra de 20, con quienes tiene un buen diálogo: «Las crie con libertad, y espero que sientan la confianza de hablar abiertamente. Los límites que yo soy la madre están claros».

Actualmente, está ensayando para iniciar una gira con la obra Radojka, junto a Eugenia Tobal. Es la historia de dos mujeres desdichadas que no quieren perder el trabajo y se les muere la mujer a la que cuidan.

Saccone disfruta mucho de la producción antes de subir a escena y de lo que pasa sobre el escenario: «Es humor negro y es muy divertido de hacer», remarcó. También se refirió a su compañera en el escenario: «Tengo más de 35 años trabajando y nunca nos habíamos cruzado y Eugenia es maravillosa».

