Los contribuyentes del barrio sostienen que no tienen los servicios básicos y que la categorización del mismo es incorrecta. Piden una audiencia con el intendente Raitelli para discutir la situación.

Contribuyentes del barrio La Plantación notificaron al Concejo sobre el reclamo efectuado al intendente Fernando Raitelli en referencia a tasas municipales.

La nota fue elevada el 5 de abril pidiendo una audiencia, a la brevedad posible, para poner en su conocimiento la inquietud y descontento por los valores de las tasas de servicios, “que según nos han informado por Expediente Nº4015-35095/24 corresponden a alumbrado: $28.383; recolección: $1.865,98; conservación: $14.381”.

Y compararon al decir que “pasaron de facturar $10.221 -en enero de 2023- a $46.820 -en abril de 2024-; siendo un aumento efectivo del 458% en un año”. Y analizan la situación al puntualizar que cuentan únicamente con un farol cada 100 metros de frente; y el Municipio no hace la conservación de la red vial desde hace más de 10 años.

“Consideramos estar mal categorizados, estamos fuera del área urbana, en zona Complementaria Extraurbana; no hay en el barrio comercios, ni industrias, ni granjas, ni actividad económica alguna. Tenemos terrenos grandes y no más servicio que un farol cada 100 metros y dos veces a la semana (no siempre) recogen los residuos”.

Solicitaron la audiencia aclarando que muchos no pueden abonar estos importes “y caemos en la falta de pago involuntario, deseando corregir esa situación”.

Por Guillermo E. González

InfoBrandsen |info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen