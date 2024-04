Como todos los sábados compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 2988

Jaos busca resurgir de las llamas

La empresa de baterías de ruta 29 ardió en llamas el viernes 12 -foto-. Un total de 19 dotaciones de bomberos de aquí y ciudades vecinas trabajaron incansablemente durante 24 horas para combatir las llamas y juntar los escombros. Las dos naves incendiadas sufrieron pérdidas totales. Se perdieron 40 mil baterías y material de trabajo para un mes.

Jury contra la fiscal Mariana Albisu: ya sortearon el Jurado de Enjuiciamient

En el Senado bonaerense, se sortearon los legisladores titulares y suplentes que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento para el proceso contra la fiscal de Brandsen, Mariana Yanina Albisu, a quien, entre otras situaciones graves, denunciaron por “actos de violencia laboral por razones de género” y la acusan de haber violentado el derecho de defensa en juicio, la dignidad en el ejercicio profesional y no observó el marco legal vigente”.

IOMA finalmente reconoció el procesador de Cristóbal

Ayer, al cierre de la edición, Javier Peverelli, papá de Cristóbal, el nene que fue noticia la semana pasada en TRIBUNA porque pedía que IOMA se hiciera cargo del reemplazo del kit de implante coclear -procesador, antena, cables y baterías- de uno de los sus implantes, se comunicó con el semanario para dar a conocer la mejor de las noticias: La obra social se hizo cargo del kit que posibilitará que el niño de 7 años pueda seguir con su vida normalmente.

Diagnóstico de Branz Es “catastrófico” el estado de la Salud

Para el concejal de UxP, el aumento de los medicamentos desde noviembre llega 145% y la gente dejó de comprar remedios para tratamientos.

¿Acoso en Obras Públicas?

Hay una línea tan fina entre el verdadero acoso, el flirteo y la galantería que quienes lo padecen a veces sólo pueden calificar lo que sienten, no lo que es. En la sede de Obras Públicas del municipio, en las oficinas de la avenida Mitre, se dio un suceso que primero se imaginó como el comienzo de un acoso, pero que después, sin que mediara ninguna acción destinada a minimizarlo, fue apaciguando su carátula.

Era una nochecita con lluvia, con ventanales cerrados. Sólo una empleada y un jefe estaban trabajando. El comentario formulado por el superior –“qué lindo te queda el pelo suelto”- ella lo sintió como una situación incómoda, ese algo que las mujeres perciben cuando el tono y las miradas pueden ser más explícitas que las palabras.

La relación asimétrica entre jefe y empleada, le daba otra espesura a la situación. En ese momento, ella prefirió llamar a su madre, que se hizo presente en el lugar y que tuvo un fuerte cambio de palabras con el titular de la repartición.

A partir de allí, el hecho resonó en la calle y fue creciendo con más imaginación que certezas. El accionar de la gente del municipio fue rápido, firme y bien razonado: le preguntó a ella y a sus padres qué había pasado y les prometieron que, denunciaran o no denunciaran el hecho, si ella se sintió acosada por su superior, inmediatamente despedirían al funcionario. Pero a esa altura, tanto ella como sus padres -según trascendió- prefirieron dar por superado lo sucedido, no pedir ninguna sanción para lo que apenas parecía un atrevimiento, malicioso o no, difícil de calcular. Lo que sí se hizo, fue hablar por supuesto con el funcionario, quien –nos cuentan- habría sostenido un relato que coincidía con las declaraciones de la empleada. Al no haber advertido en ninguna de las dos partes indicios de acoso, decidieron trasladar la empleada a otra repartición y dar por superado un evento que nunca pasó a mayores.

Son situaciones delicadas, difíciles de valorar en su justa medida hasta para los protagonistas. La vida les ha enseñado a las mujeres a no dejar pasar ninguna situación incómoda. Y a veces pueden ver demasiado lejos. También enseña los jefes que no es aconsejable andar entrando en detalles a la hora de juzgar las apariencias de sus empleadas, porque cada tendencia tiene una perspectiva específica para enfrentar la problemática de desigualdad y acoso que enfrentan ellas. Es indudable que el cuerpo de la mujer de hoy vive alerta y a veces, bajo la túnica de las miradas, advierte ambiguas señales de alarma que sólo pueden ser procesadas por la sensibilidad de cada una. Sin querer, a veces aciertan y a veces exageran.

Hoy y mañana La plaza vibra otra vez

La plaza Hipólito Irigoyen espera otra vez un gran caudal de gente este fin de semana, cuando será sede del 13° Encuentro regional de emprendedores y artesanos. Será desde las 13 ambos días y contará con la presencia de artistas en vivo.

