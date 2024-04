Así quedaron los aranceles del Registro Automotor para transferencias de autos, tras la marcha atrás del Gobierno

Si bien se había anunciado su incremento, a las horas se revirtió la decisión; cuánto cuestan los trámites para transferir un vehículo.

El pasado 16 de abril, una resolución publicada por el Ministerio de Justicia en el Boletín Oficial anunciaba el aumento de hasta un 300% a los aranceles que cobra el Registro Automotor en las transferencias de vehículos. Sin embargo, a las horas fue el ministro Mariano Cúneo Libarona quien anunció vía X (Twitter) la suspensión de dicha resolución.

“Luego de revaluar la situación, hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores”, señaló el funcionario en sus redes sociales.

Por ende, los aumentos quedaron sin efecto y rigen los valores anteriores, que habían sido actualizados en octubre de 2023. En ese sentido, se estima que los traspasos de autos entre particulares tienen un costo promedio de US$1123 contemplando el pago únicamente de 11 aranceles.

El Registro Automotor, tan solo en el rubro de autos (dejando motovehículos y maquinarias de lado) contempla el pago de 43 aranceles diversos, pudiendo abonarse varios en la misma transferencia.

Los formularios del Registro Automotor para autos

Según el tipo de operación, varía el monto y los aranceles que deben abonar. Por ejemplo, si un auto se transfiere por una subasta o se trata de unidades armadas fuera de fábrica o clásicas, les corresponde el pago de $19.500 mientras que la transferencia de automotores afectados al transporte de pasajeros o carga abonan $60.000.

La expedición del Título del Automotor o su duplicado, por otro lado, implica un pago de $920 y la certificación de firmas cuesta $1300, abonándose una vez por firma y en cada trámite. En algunos casos, se acumulan varios aranceles (como la expedición del título y la certificación de firmas) mientras que en otros no pueden ser cobrados dos por contraponerse, como puede ser la transferencia de un auto que no es para transporte de pasajeros (no abonará, obviamente, los $60.000).

El proyecto de ley para eliminar el Registro Automotor

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Patricia Vásquez impulsa un proyecto de ley que busca eliminar el Registro Automotor así como varios trámites que hoy son obligatorios en el rubro, como el grabado de autopartes, además de reformular la VTV. Uno de los objetivos principales es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo, teniendo “tantas patentes únicas como vehículos tenga, siempre unidas al DNI”, como comentó la legisladora ante la consulta de LA NACION.

El proyecto de ley, que ya fue enviado a la cámara de Diputados, incluye varios puntos clave que modificarían la normativa vigente. Entre ellos, contempla la creación del denominado Registro Único Nacional Digital (RUNDA), a través del cual los usuarios podrían autogestionar sus propias transferencias así como las inscripciones de vehículos 0km sin intermediarios. El RUNDA sería también de acceso libre, público y con datos abiertos, vinculado a las bases de datos de otras entidades, como RENAPER, ARBA, AGIP, aduanas, multas, para tener en tiempo real toda la información pertinente a las unidades.

Este sistema estaría bajo la órbita del DNRPA, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, que tendrá también la tarea de digitalizar todos los documentos que, al momento de promulgación de la ley, no estén en formato online. La normativa busca eliminar por completo los formatos físicos, por lo que los plásticos de las cédulas verde y azul dejarían de existir.

El segundo cambio importante que propone el proyecto de ley es asociar las patentes no a una unidad sino a una persona. Es decir, cada persona física o jurídica asociaría una identificación alfanumérica a su DNI o CUIT, según corresponda, y lo tendría para toda la vida. Si quisiera adquirir un nuevo vehículo, le transferiría esa patente a la unidad, siendo siempre la misma y no debiendo ser cambiada en cada transferencia.

