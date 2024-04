Como todos los sábados salió el Semanario Tribuna, esta vez en su edición número 2986. Compartimos a continuación los temas de tapa que dejó la semana en Brandsen.

La plaza vibró con el Arte Rock

El sábado y domingo, la plaza Hipólito Irigoyen lució colmada de gente de aquí y localidades vecinas para presenciar el Arte Rock 2024. Una decena de bandas de aquí y de afuera llenaron de ritmos y buena onda una plaza que lució como en sus mejores noches; además contó con el Paseo de Artesanos y Food Trucks para hacer la velada aún más llevadera. Cerró la noche del domingo la reconocida banda Los Pérez García con un lleno total.

El concejal Roldán, cuyo voto es decisivo, decidió no acompañar el proyecto del ejecutivo

Cada vez encuentra más rechazos la tasa del 2% a los combustibles

Un comunicado de la Sociedad Rural a inicios de semana, marca que esta nueva tasa enfrenta una perspectiva con poco consenso y muchos reparos. Encima, la decisión del concejal libertario Jonathan Roldán, de no acompañar esta iniciativa, terminaría por ser rechazada en el Concejo, aunque la oposición, al menos en la reunión del lunes con el intendente Raitelli, prometió “estudiarla”, una expresión con aroma más a cortesía que a convencimiento. En política nunca está dicha la última palabra, porque el proyecto en su recorrido ha encontrado resistencia a la forma y al contenido. ¿Se podrán achicar distancias en comisión haciéndole lugar a esos reclamos? Lo concreto es que, hasta ahora, esta tasa viene recibiendo muchos No y pocos SI.

Fue condenado a 17 años de prisión por abuso sexual de una hermana menor de su pareja

La agresión sucedió en 2018. Y según la sentencia, “ha quedado debidamente acreditado que el imputado abusó sexualmente en tres ocasiones de la menor”. La víctima, que entonces tenía apenas 11 años y fue mamá a los 12, “refirió que fue abusada por J.E en enero, una vez en la casa de mi tío y las otras dos veces en la casa de mi mamá”. El condenado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, tiene 28 años y declaró que “vos la mirabas (a la víctima) y era una chica desarrollada, grandota. Vos te vas a acostar con una persona y no le decís pásame el DNI”. Pero en su pronunciamiento, la jueza Carolina Crispiani considera claramente que esas manifestaciones no atenúan, al contrario, apenas explicarían el razonamiento de muchos violadores: “Las expresiones utilizadas por (el acusado) no hacen más que asumir una superioridad masculina, en la que se considera a la mujer-niña como un objeto, y donde la potencia sexual -el uso de los genitales- es considerado como un arma de violencia y de sometimiento”.

Las finanzas de la Muni oscurecen: El alumbrado público aumentó un 2.600%

¡Impresionante! Por el servicio de alumbrado público, EDELAP cobró $855 mil en noviembre y $23,6 millones en marzo. Habrá que sacar a callejear a las linternas.

Cristobal quiere ser oído

Cristóbal Peberelli es un nene de 7 años, sordo de ambos oídos, que necesita que IOMA le reconozca el cambio de uno de los dos implantes cocleares que está roto y no le funciona y cuyo costo es millonario.

Con las manos en la bici

Ayer, personal policial aprehendió a un sujeto que se había robado una bicicleta en Jeppener y que era sindicado como el autor de varios robos de bicicletas y motos. Las cámaras de seguridad de varios domicilios ayudaron a la identificación del delincuente.

Fuego en JAOS

Ayer, al cierre de la edición, las llamas se apoderaron de las Naves 1 y 2 de la fábrica de baterías JAOS ubicada en el Parque industrial de la Ruta 29.

