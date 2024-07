Guillermo Roldán, en el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7, abordó diversos aspectos sobre la actualidad de la obra social y sus implicaciones en la vida de los afiliados.

Guillermo Roldán, director del PAMI, ofreció detalles sobre los desafíos enfrentados en la provisión de medicamentos y productos higiénicos para los afiliados en el ciclo radial Grassi.com. Señaló que, aunque hay rumores sobre posibles cambios en la cobertura de medicamentos, solo la información oficial puede confirmar tales modificaciones. Además, mencionó la importancia de ser pragmático en la gestión para alcanzar las metas propuestas.

En cuanto a la designación de cargos en el PAMI de Brandsen, Roldán desmitificó rumores y aclaró procedimientos administrativos, enfatizando que, hasta el momento, no hay novedades sobre cambios en la dirección. Explicó detalladamente los procesos burocráticos involucrados en los nombramientos y la necesidad de confirmación oficial para cualquier cambio.

Específicamente se consultó si Nerina Belén Vanore viene a ocupar el cargo de directora de PAMI, a lo que Roldan indicó: “No. No porque en la resolución no lo dice. Si fuese así automáticamente me tienen que notificar a mí con otra resolución para sacarme el cargo. Cuando yo asumí, llego con una resolución y automáticamente le entregan la resolución al jefe anterior o a la jefa anterior. No puede asumir alguien con una resolución y el director todavía estar vigente en su cargo. Siempre es una resolución contra otra. No es el caso en este momento”.

Por último, Roldán compartió el impacto económico para los afiliados, mencionando un mensaje recibido que refleja ahorros significativos gracias al PAMI. Sin embargo, reconoció el peso financiero que aún enfrentan muchos jubilados.

