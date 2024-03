Cuenta DNI, la billetera digital gratuita del Banco Provincia, ofrece fuertes descuentos para hacer compras en comercios y supermercados. Pero a veces surgen algunos errores. Cómo solucionarlos.

Si el dispositivo es un Android debes contar con la versión 6.0 en adelante y si es iOS con una versión de 8.0 en adelante. Por medidas de seguridad, solo podrás tener una cuenta configurada en un solo celular.

Puedes descargar la app desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo en cualquier lugar en el que te encuentres, siempre y cuando estés dentro de territorio Argentino.

La aplicación te da error y no puedes configurarla: Este error puede presentarse porque no capturaste tu DNI de la manera correcta. Asegúrate de que el documento esté limpio, que la información del mismo sea completamente legible, que no tenga brillos o sombras y que esté apoyada en un fondo liso y oscuro.

Por otro lado, al hacer la validación de identidad debes tener una conexión a Internet estable, estar en un lugar con buena iluminación y donde puedas verte claramente sin lentes.

Si el problema continúa, puedes llamar al 0810-666-CDNI (2364) para que los operadores te ayuden a solucionar el problema.

Usuario bloqueado: Si la plataforma funciona bien pero tu usuario está bloqueado, debes ingresar a la Banca Internet Provincia y hacer clic en el botón de “Usuario bloqueado”.

Cuenta DNI no funciona en tablet o notebook: La aplicación Cuenta DNI está configurada para funcionar solo en celulares, es por esto que si intentas instalarla en tu tablet u otro dispositivo similar la app no va a funcionar.

Cambio de celular, configuración en nuevo equipo: Si cambiaste de celular, instala la aplicación en el nuevo dispositivo y valida tu identidad como si fuera la primera vez. Automáticamente, tu cuenta en el otro dispositivo queda inhabilitada y puedes usarla libremente en tu nuevo celular.

Mi celular no es compatible con la App Cuenta DNI

Si tu teléfono no es compatible con la app, es porque el dispositivo no cumple con los requisitos de software y/o hardware establecidos.

Recuerda que debes cumplir con ciertas versiones de Smartphone. Si tu teléfono es Android, la versión de este debe ser de 6.0 en adelante. En cambio, si es iOS la versión debe ser de 8.0 en adelante.

Si aún así el problema continúa contacta con el soporte de Banco Provincia al siguiente número: 0810 666 2364.

No puedo validar mi identidad en cuenta DNI

Si no puedes validar tu identidad en la app, quizás se deba a que no cumpliste con las condiciones recomendadas. Para validar tu identidad en Cuenta DNI, asegúrate de que tener buena conexión a Internet y buena iluminación. No uses lentes ni otros accesorios que obstaculicen la apreciación de tu identidad.

Si esto sigue sucediendo, puedes llamar al 0810-666-CDNI (2364) para que los operadores del banco te ayuden a solucionar el problema.

No puedo instalar la App en mi tablet

En caso que no puedas instalar la app en tu tablet, es porque la app está configurada para funcionar solo en teléfonos celulares inteligentes. No se encuentra habilitada para funcionar en ningún otro dispositivo electrónico.

La app me da error cuando capturo mi DNI

Si la app te da error al intentar capturar tu DNI, puede ser porque la información del DNI no es legible, ya sea porque la imagen no está bien enfocada o porque no hay buena luz en el lugar. También, puede deberse a que el DNI no cuenta con un fondo liso y oscuro. Fíjate en que cumplas con esto para solucionar el problema.

Cuenta DNI me pide tarjeta de débito y no tengo

La tarjeta de débito Banco Provincia solo llega a provincias de Buenos Aires y la Capital Federal. Si te encuentras domiciliado en un lugar distinto, es probable que no tengas está tarjeta.

En caso que la app te la pida, contacta con el Centro de Atención telefónico llamando al 0810 666 2364 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas. Te pedirán tus datos personales para validar tu identidad y luego, deberás plantear el inconveniente para que te den una solución.

Mi cuenta DNI Banco Provincia no funciona: cómo comunicarse con el Banco Provincia

En caso de que sigas presentando problemas con la Cuenta DNI, puedes establecer contacto a través del portal web del Banco Provincia, sección Centro de Contacto para rellenar un formulario en línea y hacer tu consulta por mail.

También, puedes realizar una llamada al Centro de Atención Telefónico que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas: 0810-222-2776.

La doble autenticación con token es importante para mejorar la seguridad de Cuenta DNI. Pero también pueden suceder estos inconvenientes:

Token bloqueado: si ingresas el PIN erróneo varias veces seguidas, el token se bloqueará. Usa la clave de desbloqueo o solicita uno nuevo en el banco.

PIN olvidado: si no recordas el PIN de tu token físico o digital, solicita al banco que te envíe uno nuevo.

Token perdido o robado: en caso de pérdida o robo, comunicate urgente con el banco para darlo de baja y evitar transacciones fraudulentas.

Token defectuoso: si tu token físico tiene problemas y no genera los códigos, solicita un reemplazo en tu sucursal.

