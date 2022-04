Semanario Tribuna 02-04-2022

Tiene 6 años, es no vidente, necesita una máquina de escribir braille para poder aprender y la obra social no se la cubre. La máquina, a su vez, será donada a la Escuela Especial

Jonás Miranda es un nene de 6 años que necesita de la ayuda de todos para poder seguir aprendiendo de la mejor manera. No vidente de nacimiento, este alumno de la Escuela Especial y la Escuela 10 está necesitando nuestra colaboración para poder tener una máquina de escribir braille y de esta forma complementar su proceso de aprendizaje de manera ideal.

“El nació prematuro, de 6 meses, y en el Hospital San Roque de Gonnet nos dijeron que tenía cataratas, pero después en el Hospital de Niños nos dijeron que era ciego”, comenzó contando Leandro, su padre, quien se puso al hombro la campaña para poder juntar los caso 500 mil pesos que sale la máquina que necesita “y después donarla a la Escuela Especial para que la done a otros establecimientos”, dijo.

Empleado de Supermercado Brandsen, Leandro, de 31 años, hace un año que comenzó los trámites en su obra social, OSECAC, para conseguir tanto un bastón guía como la mencionada máquina, pero aún sin fortuna.

“Recién hace unos días me mandaron un bastón que no me sirve, porque es para adultos y sin rueditas y ya me dijeron que la máquina no me la van a dar”, dijo Leandro, quien además es papá de Santino, de 3 años.

“Mi idea es juntar el dinero para comprar la máquina, ya que la obra social no se hace cargo, y después donarla a la Escuela Especial para que desde ahí se done a otras instituciones”, manifestó y comentó que también recurrió, sin suerte, a Desarrollo Social de la Municpalidad.

En ese aspecto, Leandro dijo que desde la Municipalidad “me dijeron que no podían dármela porque tenemos obra social y les expliqué que mi idea es donarla, que no es solamente para mí”, comentó, aunque más allá de cualquier respuesta ya puso manos a la obra para lograr su cometido.

Si bien Leandro ya inició un recurso de amparo para demandar a la obra social por su ausencia ante esta situación que le toca vivir a su pequeño hijito, en estos días, junto a varias madres de compañeros de su hijo de la escuela 10, se pusieron en campaña para lanzar un bono contribución.

El mismo tendrá un valor de 100 pesos “y se va a rifar en la última jugada del próximo viernes 8 de la Lotería Nacional, y que reparte 11 premios”, dijo Leandro, que ya juntó, en donaciones de distintos vecinos, cerca de 100 mil pesos y tiene varios números ya encargados.

“Esta es una máquina que le va a servir a Jonás para aprender como los demás chicos, y la idea no es que sea solamente para él, y por eso es que la quiero donar y le pedí ayuda a la municipalidad”.

Los bonos se pueden conseguir en Supermercado Brandsen, Pet Shop Rivadavia, Campo 90, Panadería República de calle 9, Revoltosas y en CyM, Sáenz Peña 534; “la verdad que sabemos que la gente va a ayudar porque Brandsen tiene gente muy solidaria y esto es algo para ayudar no solamente a mi hijo sino a todos los nenes que tengan esta dificultad”.

Finalmente, Leandro dejó sus datos por si alguien, además, quiere hacer una donación por transferencia bancaria: Leandro Miranda, CBU 0000003100051230501254

Alias: fila.curso.jura.mp o por cualquier duda o consulta se pueden comunicar con él al (15)42.3517

