Semanario Tribuna 29 de enero 2022

Alexander, de 14 años, fue el sábado, cerca del mediodía, a comprar unas cosas para su casa, en el barrio Las Higueras. La lluvia le jugó una mala pasada, se cayó y se fracturó el codo derecho; y ahí empezó una odisea que aún no tiene final.

A propósito de este tema, TRIBUNA dialogó con Mónica, su mamá quien, indignada, contó algunas cuestiones de un caso que todavía la tiene preocupada por la salud del mayor de sus tres hijos.

“Esto fue el sábado; Alexander fue a comprar unas cosas y se resbaló, se cayó mal y se fracturó el brazo –comenzó contando la madre-; llegó a casa llorando y fuimos al hospital a que lo atiendan”.

En el Francisco Caram, entonces, lo atendió un traumatólogo, “quien le hizo una placa y me dijo que tenía que ser operado de urgencia porque se había explotado el hueso”.

Esta operación, por una cuestión de insumos, debería ser llevada adelante en el Hospital de Niños de La Plata, hasta donde fue Alexander, “solamente con la placa, como nos dijo el traumatólogo, porque con eso supuestamente nos iban a atender”.

EN LA PLATA

Luego de un viaje algo desesperante, Mónica y su hijo llegaron hasta el Sor María Ludovica “pero ahí nos rechazaron completamente. La mujer de la puerta nos dijo que tendríamos que haber ido con una derivación o al menos haber ido en ambulancia y que no lo podían atender ahí porque no tenían disponibilidad de camas”, agregó la vecina, cuya madre es empleada del Hospital.

Mónica se queja, también, del destrato sufrido desde el nosocomio de La Plata; “nos echaron y nos dijeron que teníamos dos opciones; o nos daban un papel y con eso íbamos a una ortopedia para buscar los clavos y sacar turno para conseguir camas o solucionar todo en Brandsen y que se haga responsables del traslado”, agregó la vecina; mientras ocurría, su hijo lloraba desconsoladamente por el dolor.

Pasados los minutos de desesperación y ya nuevamente en el Francisco Caram, “hablé con el traumatólogo para que le haga la derivación o que lo operen ahí”, dijo; a todo esto, el pediatra no aparecía.

Admite, Mónica, que cuando llegó, pasada de nervios, hizo un escándalo; por esa razón, cree ella, “el pediatra no lo vio a mi hijo porque se ve que estaban enojado conmigo. Por eso, cuando salí a buscar una cosa al auto, entró a la habitación donde está Alex y le dio un antibiótico”.

DESATENCION

Así las cosas, Alexander estuvo sin atención pediátrica el lunes “y el lunes apareció un médico y me dijo que tenía que ser trasladado y operado cuanto antes por una cuestión de los tendones de los dedos”, manifestó Mónica.

Por esa razón, la vecina se comunicó con el secretario de Salud, Pablo Costela, quien le dijo que “ya habían pedido la derivación y que estaban esperando que se libere una cama en el Hospital de Niños, pero todavía -por el miércoles- no tenemos novedades”.

Y hasta intentaron darle el alta al joven “porque no puede estar mucho tiempo por el tema del Covid, pero me negué así que seguimos acá a la espera de alguna novedad, y esperamos que sea pronto porque ya nos dijeron que no puede pasar mucho tiempo sin ser intervenido y acá supuestamente no lo pueden operar”, agregó.

Actualmente, Alexander se encuetnra con un férula, internado en el Hospital, y el tiempo les juega en contra; “estamos esperando al derivación, pero esto no puede seguir así”, finalizó Mónica, comprometida y preocupada por su hijo mayor.

