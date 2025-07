Roberto Amarillo revivió las décadas doradas de los bares y boliches locales. “Se fueron mutilando los espacios hasta que dejaron de funcionar”, subrayó.

Roberto Amarillo pasó por IB Desconectados (Estación Radio) y habló sobre la época dorada de la noche local; dueño, mozo, organizador, anfitrión y testigo privilegiado de aquellos tiempos que cada vez se ven más lejanos. Cómo fueron los años de esplendor de la vida nocturna local y cómo cambió todo con el paso del tiempo.

En un programa dedicado a los 80’s y 90’s y en el marco de una nueva Fiesta Retrocoop, fue la excusa para hablar con Roberto, quien rápidamente trajo a la memoria los bares y boliches que marcaron una era: Smog, The Film, el bar de Gerardo, María López, Veracruz y, por supuesto, el Club Progreso.

“El lugar que mejores recuerdos me dejó fue La Porteña. Me tocó estar en su mejor momento”, rememoró Amarillo, refiriéndose a los años en los cuales dirigió el reconocido bar de Mitre y Ruta 210.

En ese entonces, salir era un ritual: “Yo trabajaba para ‘Tuto’ Maldonado en la confitería. La gente hacía la previa ahí y después volvía a comer una hamburguesa o un tostado cuando salía del boliche. Era otro mundo”, cuenta.

TODO PASABA EN POCAS CUADRAS

Uno de los ejes centrales del relato de Roberto gira en torno a la transformación de los hábitos sociales y el retroceso del espacio público frente al avance de la vida privada. “Antes la gente disponía de su economía para el fin de semana. Salía y consumía en lugares oficiales. Hoy se arman fiestas privadas, en casas o quintas, y nadie las controla”, explica.

También hace referencia a las normativas que fueron limitando la actividad nocturna: “La ordenanza que obliga a que los boliches estén a 4 kilómetros del casco urbano fue el principio del fin. No se cuidó eso. Se fueron mutilando los espacios hasta que dejaron de funcionar”.

El contraste es evidente: “Antes un bar festejaba el Día del Amigo y explotaba de gente. Hoy ese espíritu se perdió. Nosotros una vez lo hicimos un martes y llenamos todo con la banda Baby Doll. Fue inolvidable”.

“HOY ES TODO AL REVÉS”

La música y la forma de consumirla también son tema obligado. Amarillo recuerda los tiempos en que las bandas se hacían conocer por la radio, la televisión o los boliches. “Hoy los pibes se manejan solos por internet. Hacen música desde la computadora y se promocionan por redes. Ya no necesitan una discográfica ni sonar en FM para explotar”, observa con algo de asombro.

En cuanto a los códigos de la noche, los cambios también son notables. “Antes los bolicheros dejaban gente afuera para que se viera movimiento. Hoy hacés una historia en Instagram y ya sabés dónde hay gente antes de salir. La noche en Brandsen era otra cosa”, compara.

“También cambió la hora. Antes salías temprano. Hoy llegan a las 3:30 con el tanque lleno. La previa se hace en casa, no en el bar. Nosotros hacíamos el ‘happy hour’ después del boliche, ahora te lo hacen antes para que vayas temprano. Es todo al revés”, analiza.

¿CAMBIÓ ACÁ O EN TODOS LADOS?

La pregunta es inevitable y más para alguien de su experiencia: ¿Lo que pasó en la Ciudad fue particular o parte de un fenómeno más general? Roberto, duda: “No lo sé. Yo no salgo mucho. Siempre trabajé de noche, y cuando no trabajo, me acuesto temprano. Pero me ha pasado ir a San Vicente y ver que a las 2 de la mañana ya cierran todo. O sea, no es solo acá”.

