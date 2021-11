Entrevista exclusiva de InfoBrandsen con Marcos Erregue, primer candidato a concejal por JUNTOS.

Sobre las tendencias que puede marcar las paso con respecto a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, Erregue destacó que: “En muy pocas ocasiones excepcionales hay una tendencia que se haya repetido con respecto a las PASO, los resultados de las mismas y las elecciones generales no tienen nada que ver. Muchos votantes que participan en la interna del Frente de Todos, luego respaldan la propuesta que tenemos nosotros, generalmente viene pasando así”.

Primer candidato a concejal JUNTOS.

El primer candidato a concejal por JUNTOS, habló sobre el humor de la gente en estos momentos previos a las elecciones y sentenció: “El saldo no es positivo en cuanto al humor social, la sociedad está con un grado bajísimo de paciencia respecto a la dirigencia política, por problemas como por ejemplo, la inflación y el año y medio de encierro no ayudó y tuvo un impacto grande en una economía que ya venía golpeada”.

Adentrándose en lo que es la economía local, Marcos dejó en claro que la búsqueda del frente es tener a las Pymes como generadoras de desarrollo y como motor de la economía local ya que si se diversifican los rubros el impacto es menor en el momento de una crisis. Para lograr esto comentó, que están pensando algunas modificaciones en el Código de ordenamiento urbano territorial. “A la modificación la sugiere el departamento ejecutivo, a través de lo que se llama la comisión honoraria del Código de ordenamiento urbano territorial, que es una comisión integrada por representantes del gobierno municipal y por profesionales vinculados a la materia como por ejemplo, Arquitectos” Aclaró el candidato sobre como se puede llevar a cabo las modificaciones en el Código de ordenamiento urbano territorial, luego debe pasar por el concejo y se eleva a la Provincia.

Volviendo a una cuestión más política y relacionado con las elecciones del próximo 14 de noviembre, Erregue habló sobre el descreimiento que hay en la política en general y manifestó que: “En el ámbito local nos conocemos todos y es fácil creer o no creer, en lo que tiene que ver a la esfera nacional el descreimiento es mayor, entiendo que en los últimos años la política se manejo con estas pautas de confrontación sistemática, la falta de políticas de estado que trasciendan a las políticas de turno, no solo es un mal mensaje, si no que no se resuelven los problemas si no que se agravan los problemas” Además dejó en claro que cuando no se dan las condiciones de calidad de vida mínima, lo que termina pasando que nadie tiene posibilidades.

El primer candidato a concejal por JUNTOS, manifestó que en el ámbito local si se tiene una línea de política a largo plazo como por ejemplo en temas relacionados a la salud y comentó que, en los últimos cuatro años el 75% de los temas que se trataron en el Concejo Deliberante salieron por unanimidad de votos. “A nosotros nos gusta pensar, pero también nos gusta comprometernos con eso, el hecho de ser mayoría no te da el derecho a imponer sistemáticamente tu número” sentenció.

En cuanto a los reiterativos hechos delictivos en el último tiempo, dejó en claro que a la ciudad de Brandsen le afectó que se hayan llevado por rotación dos móviles y cinco agentes de la policía, los cuales serían muy útiles en este momento, ya que al reforzar la seguridad en el en el Gran Buenos Aires, los delincuentes buscaron esta zona para perpetrar delitos. “Con la puesta en marcha del centro de monitoreo se pueden esclarecer los hechos, hubo una inversión muy grande, público y privado, esto arrojó como conclusión que varios de los hechos delictivos fueron perpetrados por las mismas personas, con la misma metodología y ninguno de los hechos graves eran personas de Brandsen, significa que hay una necesidad de mejorar los controles en los accesos” manifestó Marcos Erregue y comentó la necesidad de tener más recursos.

Para finalizar explicó porque quiere el voto de los vecinos de Brandsen, y determinó que: “La sugerencia de cualquier ciudadano es útil el trabajo que se hace en el Concejo Deliberante, en los últimos cuatro años siempre buscamos mantener el consenso y no hay un solo proyecto que haya presentado la oposición que no haya sido estudiado, ya que las ideas buenas no son de nadie si no que son para el pueblo y la comunidad”.

Además comentó que los proyectos y las ideas que tenga cualquier candidato para resolver los problemas que se hablan, se trabajen en conjunto buscando el mayor nivel de consenso posible.

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen