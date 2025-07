El dirigente habló de cara al cierre de listas y si bien le agrada la idea de una alianza con los libertarios, están trabajando en su propia propuesta. Ante la consulta de si es Wallasch el que lleva las negociaciones locales, fue tajante: “Lo importante es quién tiene la lapicera al momento de firmar”.

Con el inminente cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el escenario político local se encuentra en plena definición. En ese contexto y ante los micrófonos de Grassi.com, Jorge Espinosa, uno de los principales referentes del PRO en la Ciudad, dialogó en profundidad sobre los acuerdos en marcha, aclaró rumores y reafirmó que su sector participará de las próximas elecciones, haya o no alianza.

Consultado sobre el supuesto cierre de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, Espinosa fue tajante: “No es así. Lo que se decidió en la reunión del Consejo y la Asamblea del PRO fue autorizar a la Mesa Ejecutiva a formar un frente opositor con otros partidos, pero en ningún momento se mencionó formalmente a La Libertad Avanza”.

Aclaró, sin embargo, que las negociaciones existen y que continúan: “Por supuesto que hay negociaciones con La Libertad Avanza, pero todavía no hay un acuerdo firmado ni reglamento de frente político”.

En cuanto a los vínculos con los máximos referentes del PRO bonaerense, destacó: “Tenemos un contacto muy estrecho con Cristian Ritondo y Soledad Martínez, presidente y vicepresidenta del PRO provincial, y además con Maru Sotolano, quien también integra la mesa. De los siete integrantes de la mesa ejecutiva, tres están muy cerca de nosotros. Nos apoyan y nos van a ayudar al momento de avanzar en las negociaciones”.

“SE HABLA, PERO LO IMPORTANTE ES FIRMAR”

Espinosa también respondió a versiones que señalan al dirigente Adolfo Wallasch como interlocutor válido en negociaciones con dirigentes de La Libertad Avanza, incluso con Cristian Ritondo, hombre fuerte del PRO: “Te lo pongo en duda porque yo estuve hablando personalmente con él la semana pasada. Estábamos en una reunión de 20 personas con Cristian, y eso sí te lo puedo poner en duda”.

Sobre el llamado del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela -ex PRO, hoy en las filas de La Libertad Avanza- a Wallasch, Espinosa se mostró cauto: “Que hable con quien tenga que hablar, me parece fantástico. La política es esto: se habla, se habla, se habla. Pero lo importante es quién tiene la lapicera al momento de firmar”.

Respecto de la situación interna del espacio en la Ciudad, destacó que las conversaciones con la UCR también están abiertas: “Seguimos conversando con la UCR. Hay otra gente de La Libertad Avanza también. Llegado el momento, serán las autoridades partidarias quienes dirán lo que tengan que decir”.

Ante la pregunta sobre si está de acuerdo con una eventual alianza con La Libertad Avanza, Espinosa respondió sin rodeos: “Sí, por supuesto que estoy de acuerdo en un frente político para conformar un grupo legislativo fuerte. Pero no es una fusión. Desde que ganaron en 2023, nos llamaron incontables veces para que nos pasemos a La Libertad Avanza, y no lo hicimos. No estoy de acuerdo en todo con el gobierno de Milei”.

A horas del cierre de frentes, Espinosa aseguró que el PRO estará en la contienda: “Nosotros estamos trabajando con nuestra propuesta, con nuestra lista. La participación del PRO en las elecciones locales está garantizada, con frente o sin él”.

“LO ÚNICO QUE TENEMOS SON EXCUSAS”

No faltó lugar para que Espinosa exprese nuevos reclamos a nivel local e hizo referencia a promesas incumplidas del oficialismo: “Compramos una página en el diario (Semanario Tribuna) que prometía 500 viviendas; 200 cuadras de asfalto; 200 cámaras; 100 patrulleros. Pasó un año y medio y lo único que tenemos son excusas. El pueblo se equivocó al entrar en esta polarización. Nosotros teníamos un programa de gobierno serio, con equipos profesionales”.

Por último, criticó la falta de planificación y la falta de voluntad para establecer políticas de Estado: “La discusión por las termoeléctricas en el Concejo Deliberante fue política, no técnica. ¿Cuándo se van a poner sobre la mesa los intereses de la ciudadanía?”.

