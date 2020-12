Publicado en Semanario Tribuna 19-12-2020

Los perros sueltos siguen causando problemas

La de Daniela Contreras es otra de las historias que se enmarcan en un 2020 para el olvido; en pareja y con dos hijos, a esta empleada doméstica y estudiante de ciencias económicas de 41 años, el martes cerca de las 20, un perro la atropello cuando volvía a su casa del barrio Infanta Isabel y por el golpe sufrió una grave lesión en su pierna izquierda de la cual debe ser urgentemente operada.

“Estaba volviendo para mi casa por Belgrano y venía despacio porque adelante mío iba una camioneta a muy baja velocidad; en eso se me cruzan unos perros, uno de ellos me choca la parte delantera de la moto y me hace caer al asfalto”, describió la vecina en diálogo con TRIBUNA; el accidente fue en Belgrano y Alberti.

La moto se le cayó encima y, lo que parecía en un primer momento un simple golpe, se agravó cuando “unos vecinos intentaron levantarme y cuando quise apoyar el pie no podía pisar”, detalló; lo que en principio pensó que era un esguince luego comprobó que no.

Llamaron a la ambulancia, la llevaron al hospital y ya cuando estaba por hacerse la placa, “me intentaron acomodar la pierna y grité como un chancho –sic-; ahí me di cuenta que algo grave me había pasado”, aclaró.

Y efectivamente, el diagnóstico fue preciso; fractura de la tapa de la rodilla y hundimiento de la tibia del pie izquierdo; “desde ese momento que estoy con muletas y en silla de ruedas en casa”, dijo.

LA OPERACIÓN

Debido a la gravedad de la lesión, Daniela debería operarse dentro de los 15 días de ocurrido el accidente para poder volver a caminar normalmente.

Para la operación deben colocarle un placa en forma de L para poder volver a pisar y a caminar y, “como en el hospital no tiene el aparato para operar y en La Plata no se consiguen esas prótesis, por ahora me voy a operar en la Clínica de San Vicente”, manifestó; entre internación y elementos, la intervención tiene un costo de cerca de 120 mil pesos.

Decíamos que este 2020 es para el olvido para Daniela, porque ella trabajaba limpiando casas, “pero por la pandemia, como soy de riego porque ser diabética, tuve que dejar de trabajar. Para colmo mi pareja trabaja en Granja Tres Arroyos pero está ahora en casa por ART”, describió.

Para ello, Daniela va a hacer una rifa para poder juntar los fondos necesarios para hacer frente a esta onerosa y urgente operación, “porque la verdad que en la situación en la que estamos en casa, no puedo pagarlo sin ayuda”, detalló.

Al respecto, la vecina aclaró que, a raíz de la publicación que realizó en su muro de Facebook se comunicó con ella el secretario de Salud local, Pablo Costela “y me dijo que iba a tratar de conseguirme la prótesis para que me pueda operar en un hospital público sin costo alguno. Quedó en llamarme en las próximas horas”, dijo, al tiempo que dejó en claro que, pese a conseguir esa importante ayuda “me dijo que haga la rifa igual porque la rehabilitación va a ser muy larga y muy costosa”.

De todas formas, para dejar todo en claro, “si llega a conseguirme la ayuda Costela, lo voy a dejar en claro en mi muro porque quiero que todo sea lo más transparente posible”.

Para quienes quieran darle una mano a Daniela, sólo tienen que contactarse con ella al 2223.15.57.4844

Publicado en Semanario Tribuna 19-12-2020

Información compartida a la Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen