La pre inscripción para cobrar los $10000



*Ingreso Familiar de Emergencia*:

📌 Por única vez (en Abril). Podría repetirse en Mayo si el aislamiento continúa.

📌 $10.000 para trabajadorxs de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso

📌 Se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación.

📌 La inscripción será muy fácil a través de la Web de ANSES, que habilitará en los próximos días.

📌 Podrán anotarse lxs trabajadores no formales, y los Monotributistas de Categorias A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes)

📌 Si tienen CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

📌 Es totalmente compatible con la Asignacion Universal por Hijo, de manera que pueden gestionarlo sin ningún inconveniente.

📌 También podrán tramitarlo los trabajadorxs de casas particulares que no inscriptos en el régimen tributario.

El Gobierno anunció este lunes el pago de 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas clases A y B, en el marco del programa de “Ingreso Familiar de Emergencia”.

El pago se hará por única vez en abril, en el marco de la cuarentena por coronavirus que afecta a distintos sectores de la economía.

El Gobierno aclaró que se trata de un beneficio que cobrarán aquellas personas que no perciben ningún otro beneficio.

