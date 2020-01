Se llama Guillermo Daniel Starchevich, es maestro pastelero, tiene 29 años y vive en nuestra localidad. Ahora bien, la historia que queremos contar es otra, es sobre su pasión, que lo llevó a recorrer maravillosos paisajes de nuestro país y también en el exterior. Daniel corre ultramaratones (maratones de más de 42 KM) también conocidas como maratones de montaña o corredores de Trail. Estas ultramaratones llegan a ser de hasta 100 millas, lo que representan 160 KM, y en eso anda Daniel, entrenando para correr este año 100 KM en el Aconcagua y 160 KM en la provincia de Córdoba.

Disciplina complicada

Daniel nos contó que esto lo tiene como un hobbie y no lo hace de forma profesional por dos motivos, uno el económico, es un deporte muy caro y en segundo lugar por el tipo de entrenamiento “Hay que rebuscársela” acá en Brandsen es difícil poder entrenar en desnivel, tenemos el terraplén o bien lo que son las escaleras de la Trocha y el gimnasio, no hay muchas más opciones.

Bicicleteada: En el 2019 una lesión en el tobillo dejó a Daniel casi 1 año fuera de las competencias, y para no quedarse parado y siguiendo su espíritu aventurero consiguió un vuelo gratis hasta Jujuy, donde llevó su bici y la preparó con ropa térmica, mapas, bolsa de dormir, carpa y comenzó su recorrida.

¨Por día tenía que hacer un trayecto de 180 km o más para llegar a algún pueblo, dos veces se me complicó y no llegué porque eran trayectos de mucha montaña como por ejemplo en la Cuesta de Miranda. Por las noches golpeaba las manos en las casas para ver si me dejaban armar la carpa y pasar la noche y cocinarme algo, la gente en un gran porcentaje te ayuda, son pocas las veces que esto no ocurrió.

“El recorrido fue de más de 3000 km en 20 días y el presupuesto fue de solo $ 2000, aunque no lo crean, la gente ayuda mucho. Compraba tortillas, arvejas y mucha fruta. En esos 20 días bajé 5kg pero valió la pena, recorrí Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Luis y en Córdoba tuve la suerte de que un camionero me levantó y así regrese luego de recorrer esos más de 3000 Km.

Próximo desafío: El Aconcagua:

Ya está anotado en una lista, hay cupos limitados y en estos días se define si Daniel va por los 100 Km que es su principal objetivo ya que suman puntos (itra) para el sueño de poder llegar a correr la UTMB que es una ultramaratón de montaña que tiene lugar una vez al año en los Alpes, atravesando Francia, Italia y Suiza. con una distancia de unos 172 km. En caso de no poder hacer los 100 Km, va por los 60 Km.

El tema económico no es un dato menor, el valor de la carrera en el Aconcagua es de $ 15.000, el viaje sale alrededor de $6.000 y la estadía otros $10.000. En su momento Daniel contaba con un par de sponsors, pero cuando se le produjo la lesión que lo distanciaría por varios meses de las ultramaratones prefirió prescindir de ellos. Ahora retomó la búsqueda de algún nuevo sponsor que pueda contribuir en su camino de progresar en este apasionante deporte.

Es de Brandsen, hace todo con mucha pasión y esfuerzo, lleva adelante un deporte muy complicado y que pocos se atreven. Tiene un sueño y en InfoBrandsen queríamos contarlo.

Éxitos Daniel! Ojalá en poco tiempo estemos contando como te fue en el Aconcagua!

Por Ariel Grassi Cúpparo – InfoBrandsen

