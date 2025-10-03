Necrológicas semanales: 3 de octubre 2025

ALEJO NAHUEL PÉREZ
Falleció el 26-09-2025
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día.
SILVIO ESCOBAR
Falleció el 26-09-2025
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día.
RUBEN MARCELO CORTES
Falleció el 27-09-2025
Q.E.P.D: Su esposa: Fabiana Martínez; sus hijos: Rocío, Alexis y Solange Cortes; sus hijos políticos: Martin Naldi y Débora Fusi; sus nietos: Felicia, Ciprián y Dionisio: su mamá: Hilda González; su hermano Adrián Cortes, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio local el 29-09-2025 a las 12.30 hs.
MARÍA GRACIA SCANDURRA Vda. De KORENHOF
Falleció el 29-09-2025
Q.E.P.D: Sus hijos, hijas políticas, nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 16.30 hs.
ANA TERESA ARIAS de DAGUERRE
Falleció el 30-09-2025
Q.E.P.D: Sus hijos, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 14.30 hs.
ANA MARÍA FERRARI
Falleció el 02-10-2025
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 14.00 hs.
Honras fúnebres a cargo de:
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Comentarios Facebook