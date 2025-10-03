Necrológicas semanales: 3 de octubre 2025

ALEJO NAHUEL PÉREZ

Falleció el 26-09-2025

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día.

SILVIO ESCOBAR

Falleció el 26-09-2025

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día.

RUBEN MARCELO CORTES

Falleció el 27-09-2025

Q.E.P.D: Su esposa: Fabiana Martínez; sus hijos: Rocío, Alexis y Solange Cortes; sus hijos políticos: Martin Naldi y Débora Fusi; sus nietos: Felicia, Ciprián y Dionisio: su mamá: Hilda González; su hermano Adrián Cortes, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio local el 29-09-2025 a las 12.30 hs.

MARÍA GRACIA SCANDURRA Vda. De KORENHOF

Falleció el 29-09-2025

Q.E.P.D: Sus hijos, hijas políticas, nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 16.30 hs.

ANA TERESA ARIAS de DAGUERRE

Falleció el 30-09-2025

Q.E.P.D: Sus hijos, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 14.30 hs.

ANA MARÍA FERRARI

Falleció el 02-10-2025

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 14.00 hs.

