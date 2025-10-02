En la misma, la Comuna presentó el Plan de Acción Municipal por la Niñez y la Adolescencia.

Los temas abordados fueron salud, educación, ambiente, protección y participación adolescente para poder brindar a las personas que se encuentran en estas etapas políticas públicas destinadas a garantizar sus derechos en el distrito.

Esta reunión también contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de UNICEF.

