En la misma, la Comuna presentó el Plan de Acción Municipal por la Niñez y la Adolescencia.
Los temas abordados fueron salud, educación, ambiente, protección y participación adolescente para poder brindar a las personas que se encuentran en estas etapas políticas públicas destinadas a garantizar sus derechos en el distrito.
Esta reunión también contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de UNICEF.
