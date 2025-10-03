LLA pude que se incorpore “Ficha Limpia” y un vecino presentará un proyecto para ordenar el tránsito.

El próximo lunes 6 desde las 19, el Honorable Concejo Deliberante celebrará la 15ª Sesión Ordinaria del año para tratar una decena de ítems que abarcan desde la salud laboral y la inclusión hasta la transparencia en la función pública y la seguridad vial en accesos clave del Distrito

La agenda de la sesión refleja preocupaciones diversas de la comunidad: desde la modernización de la infraestructura básica con la donación de un tramo de red cloacal, hasta la salud laboral, la inclusión educativa y social, la transparencia política y la seguridad vial en accesos estratégicos.

Con bloques que presentarán propuestas de fuerte contenido político, como la “Ficha Limpia” o la adhesión a la Ley de Inclusión TEA, se anticipa un debate con posturas contrapuestas, pero con impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.

PROYECTO PARA ORDENAR EL TRÁNSITO

En primera medida se dará lectura a tres notas ingresadas:

El vecino Gastón Espinel presentará un proyecto ciudadano enfocado en el ordenamiento del tránsito vehicular y la seguridad vial, con un abordaje eco-saludable e interconectado entre los barrios de la Ciudad;

El Consejo Escolar remitió la Declaración N° 1/2025, que declara de interés educativo el “Mes de la Educación” en el Distrito;

La Comisión de Peña Huella envió una invitación al acto por el 65° aniversario de la institución, previsto para el 21 de octubre, donde se impondrán nombres a su sede y dependencias.

LOS LIBERTARIOS PIDEN ‘FICHA LIMPIA’

En el temario, también figuran iniciativas de la Comuna y de los distintos bloques:

El Departamento Ejecutivo elevará un proyecto para aceptar la donación de un tramo de red cloacal realizada por la empresa Boxmark Leather S.A., que comprende la calle Argentina entre Colombia y Ecuador;

El bloque Fuerza Patria propondrá la creación del Programa de Pausas Activas Laborales, orientado a mejorar la salud física y mental de trabajadores con tareas sedentarias, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y optimizar el rendimiento en el ámbito laboral;

Juntos por el Cambio presentará un proyecto para que el municipio adhiera a la Ley Provincial N° 15.035, conocida como “Ley de Inclusión para personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)”;

Desde La Libertad Avanza se impulsará la incorporación del requisito de “Ficha Limpia” para el acceso y permanencia en cargos públicos municipales, con el objetivo de garantizar idoneidad, ética y transparencia en la administración local.

JUNTOS RECLAMA POR SEGURIDAD VIAL EN LAS ACACIAS

El temario también incluye iniciativas vinculadas a la seguridad vial, eventos comunitarios y pedidos de información al Ejecutivo:

Juntos por el Cambio solicitará a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires una evaluación integral del cruce de la Ruta Provincial 210 y la calle Pueblos Aborígenes, acceso al barrio Las Acacias, con el fin de implementar medidas que garanticen mayor seguridad;

En paralelo, La Libertad Avanza pedirá la adopción de medidas urgentes de seguridad vial en el mismo cruce, reforzando la preocupación de distintos sectores políticos sobre ese punto neurálgico;

También desde Juntos por el Cambio se buscará declarar de interés legislativo la 62ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Brandsen, que se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el predio de la Sociedad Rural local;

En materia de comunicación institucional, el mismo bloque presentará dos pedidos de informes: uno para conocer el estado de funcionamiento del Programa de Detección Precoz de TEA, creado por Ordenanza N° 1772, y otro para que el Ejecutivo detalle los objetivos, alcances y vinculación del Plan Integral de Gestión Ambiental y Urbanística con el Plan de Forestación Urbana (Ordenanza N° 2225).

