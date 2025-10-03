En los últimos días se reforzó la iluminación desde el cruce con 215 hasta Pintos. Por otro lado, se realizaron trabajos de cloacas en Infanta Isabel y mejorado de calles en Los Aromos.

La Comuna informó que en el transcurrir de la semana se incorporaron nuevas luminarias LED en la Ruta 29, en el tramo del cruce con Ruta 215 hasta calle Pintos.

La obra mejora la visibilidad en un sector importante de la traza, “con un sistema de alumbrado más eficiente, moderno y duradero”, que también contribuye a fortalecer la seguridad vial de quienes transitan por el lugar.

CLOACAS EN INFANTA ISABEL

En tanto, en el barrio Infanta Isabel se iniciaron las tareas pertinentes para realizar conexiones cloacales sobre calle Garibaldi, con trabajos de zanjeo y acondicionamiento para la red. Estas tareas permiten avanzar en la prestación del servicio y mejorar las condiciones para los vecinos de la zona.

FRESADO EN LOS AROMOS

Además, se realizaron trabajos de fresado en el barrio Los Aromos, con nivelación y distribución de material para mejorar la superficie de las calzadas.

Desde la Municipalidad remarcaron la importancia de la intervención, la cual “mejora la transitabilidad, reduce la formación de barro en días de lluvia y prolonga el buen estado de las calles, ofreciendo una solución más firme y duradera para los vecinos.