Desde la Comuna realizarán una jornada anticonceptiva para hombres. Cómo inscribirse.

Desde la Secretaría de Salud local informaron que en marzo próximo se estará realizando una jornada anticonceptiva para hombres en las instalaciones del Hospital Municipal “Francisco Caram”.

La misma consiste en la realización de vasectomías, una sencilla cirugía que se realiza a través de los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Está apuntado a aquellos vecinos que decidan no tener hijos/as, hayan sido padres o no.

La vasectomía será gratuita; segura y rápida; con recuperación inmediata; sin hospitalización; no afecta la vida sexual y evita embarazos no deseados. Sin embargo -a tener en cuenta-, no previene enfermedades venéreas.

📲 Completá el formulario a través del link (o hacé click en la imagen), y personal de salud te contactará para coordinar tu turno.

