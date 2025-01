Una vecina se comunicó con InfoBrandsen para notificar que el pedido que había realizado hace algunos días, finalmente tuvo respuesta.

Así como muchas veces los vecinos cuentan con este portal para contar las problemáticas con las que conviven a diario, satisfactoriamente debemos decirles que cuando se resuelven, acuden a InfoBrandsen para dar las buenas noticias.

Hace algunos días, Florencia se había contactado con nosotros para contar lo que sucedía en su cuadra del barrio La Dolly, donde por más de 10 días, no se efectuaba la recolección de residuos. Ella, al no ser residente, no sabía adónde recurrir para poder ser escuchada.

💬 «Buenos días. Consulta. Estamos en barrio La Dolly y hace más de 10 días que no pasa el recolector de residuos. No somos residentes y no conocemos dónde reclamar.¿Cómo se hace?

Si no pasa el recolector de residuos, ¿cómo se hace para disponer de los residuos?»

Gracias a la información brindada, pudo realizar el reclamo correspondiente, y nos alegra mucho saber que el problema fue resuelto rápidamente. Así nos lo contó: «Quiero agradecer la gestión. Me tomaron ayer el reclamo en el número que me indicaron. La basura ya fue recogida en toda la cuadra, en el día de hoy. Muchas gracias».

Nos alegra que en los casos de vecinos como este, además de informar podamos ser el nexo para que este tipo de cuestiones puedan resolverse.

