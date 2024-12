El intendente se refirió a la negativa de la aprobación de la Ordenanza Fiscal Impositiva para el 2025, algo que podría afectar a la prestación de servicios y a los sueldos de los empleados municipales. “Brandsen cuenta con el básico municipal más bajo de la Provincia; piensen en los empleados”, dijo.

“Brandsen era el distrito que peor estaba en maquinaria vial, en equipamientos, en modernización; se quedó retrasada 20 años en el tiempo en relación a otros partidos”

En una conferencia de prensa realizada este viernes 27, el intendente Fernando Raitelli expresó su preocupación ante la posible no aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el año 2025. El Jefe Comunal detalló las consecuencias que esta situación tendría para Brandsen y sus vecinos, haciendo hincapié en la necesidad de contar con los recursos necesarios para brindar servicios básicos y realizar obras públicas.

Durante su intervención, Raitelli enfatizó la importancia de la ordenanza como herramienta fundamental para el desarrollo económico local. “La Ordenanza Fiscal e Impositiva es vital para asegurar la inversión en infraestructura y servicios públicos. Sin ella, corremos el riesgo de frenar el progreso que hemos logrado hasta ahora”, declaró.

Uno de los puntos más controvertidos de la ordenanza es el aumento del 42% en las tasas municipales, una medida que generó resistencia en el bloque opositor. A pesar de esto, el intendente expresó que, ante la negativa de aprobar incrementos más significativos, se optó por un aumento del 18%, en línea con lo sugerido por el gobierno nacional y aceptado por algunos sectores, aunque insuficiente para las necesidades del municipio. “A nosotros el 18% no nos sirve, pero antes que nada no tuvimos otra opción”, remarcó.

Raitelli también refutó los argumentos de la oposición, señalando que muchas de las críticas se basan en una «realidad paralela» y no reconocen el estado crítico en que se encuentra la municipalidad. Destacó que la gestión anterior, encabezada por Daniel Cappelletti, dejó una administración con una duplicación en la planta municipal, pasando de 484 empleados a casi 1.000, y con problemas estructurales graves. “Brandsen era el distrito que peor estaba en maquinaria vial, en equipamientos, en modernización; se quedó retrasada 20 años en el tiempo en relación a otros partidos”, afirmó.

En cuanto a las tasas, el intendente subrayó que la gestión actual ha trabajado para equilibrar las contribuciones, particularmente en los barrios cerrados, donde había un retraso histórico del 125% en los ajustes. Explicó que este año se avanzó en reducir esa brecha y en aplicar un enfoque más justo.

Por otro lado, el mandatario enfatizó la necesidad de recomponer los salarios municipales. Indicó que se proyecta un aumento del 15,5% en enero de 2025, junto con la conversión de un 18% no remunerativo a remunerativo, lo que significaría una mejora directa en las jubilaciones. Sin embargo, lamentó la falta de apoyo de la oposición para garantizar herramientas que permitan avanzar en estas iniciativas.

“La oposición tiene una responsabilidad crucial en este momento. No se trata solo de votar en contra por principios políticos, sino de considerar lo que es mejor para nuestra comunidad”, indicó el intendente con respecto a la falta de consenso y diálogo mostrados por los concejales de Juntos y LLA.

La no aprobación de la ordenanza podría tener serias repercusiones. Según Raitelli, “si no logramos aprobar esta ordenanza, afectará directamente a los programas sociales a lo planificado para el próximo año. La ciudadanía merece saber que sus representantes están trabajando por su bienestar y no en función de intereses partidarios”.

«La oposición ha manifestado en reiteradas oportunidades su falta de intención de acompañar las propuestas presentadas por el Ejecutivo municipal. Esto se evidencia en la negativa a aprobar un aumento de tasas que consideramos razonable y necesario para afrontar los desafíos que enfrenta nuestra ciudad», afirmó Raitelli.

Raitelli señaló que, aunque se exploraron alternativas, como un incremento escalonado, no hubo avances significativos en las negociaciones. “La presidenta del bloque de la oposición -N de R: Graciela Neira- me manifestó que aumentemos y que nos acompañaban en marzo con otro aumento, pero votaron en contra del 18%”, explicó.

El intendente explicó que el presupuesto municipal se encuentra fuertemente comprometido por el incremento en los costos de servicios básicos como la energía eléctrica, que ha experimentado un aumento del 700% en los últimos años. Además, destacó la necesidad de renovar la obsoleta maquinaria vial y adquirir nuevos equipos para garantizar la prestación de servicios de calidad.

«No podemos permitir que Brandsen siga estancada. Necesitamos contar con los recursos suficientes para invertir en obras públicas, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y garantizar el futuro de nuestro municipio», enfatizó Raitelli.

LA OPOSICIÓN Y SUS ARGUMENTOS

El jefe comunal también se refirió a los argumentos esgrimidos por la oposición para justificar su postura. «He escuchado a algunos concejales cuestionar el incremento de la planta municipal y la gestión anterior. Sin embargo, es importante recordar que la situación que encontramos al asumir la gestión era sumamente compleja, con una deuda heredada y una infraestructura deteriorada», señaló.

Raitelli hizo hincapié en la necesidad de transparentar la gestión y brindar información a los vecinos sobre el destino de los fondos públicos. «Hemos logrado avances significativos en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero aún queda mucho por hacer», afirmó.

“Nosotros estamos con predisposición 24/7 para reunirnos las veces que sea necesario. De hecho, lo hicimos. Nos reunimos con los concejales de la oposición y tenemos buena relación con todos, más allá de lo que uno manifiesta”, afirmó el intendente.

EL IMPACTO EN LOS SERVICIOS Y LOS VECINOS

El intendente advirtió que la no aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva podría tener un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, ya que se verían afectados servicios como la recolección de residuos, el mantenimiento de las calles y la seguridad.

«No podemos permitir que la política partidaria se interponga en el bienestar de nuestra comunidad. Hago un llamado a los concejales a actuar con responsabilidad y a priorizar las necesidades de los vecinos», esbozó Raitelli.

Finalmente, hizo un llamado a la oposición a reconsiderar su postura y priorizar el bienestar de los vecinos y trabajadores municipales. “Brandsen cuenta con el básico municipal más bajo de la Provincia de Buenos Aires”, subrayó el intendente y avisó: “Si no quieren que me vaya bien a mí como intendente, que piensen en la gente de Brandsen, en los jubilados y en los empleados municipales”, concluyó.

