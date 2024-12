El flamante Director Deportivo de la Academia reveló lo que le dijo el astro argentino a la hora de decidir sobre su futuro.

El nombre de Sebastián Saja había empezado a resonar con fuerza en los pasillos del Cilindro de Avellaneda ya que se rumoreaba que podía llegar a venir junto a Diego Milito si este era presidente. Después de meses de mucho hermetismo, se confirmó que el brandseño venía a ocupar un lugar muy importante dentro de la estructura de la nueva comisión directiva de Racing.

Saja, que hasta hace muy poco entrenador de arqueros de Inter Miami, reveló la charla que tuvo con Lionel Messi antes de sumarse a la fórmula de Diego Milito y aseguró que el astro argentino está al tanto de todo: «Cuando hablé con Messi y le conté la posibilidad de Racing, me dijo ‘ni lo dudes’”.

Y reveló un lado oculto del 10, que quizá sea un indicio de lo que pueda hacer en un futuro cuando ya no sea jugador y más teniendo en cuenta que ha declarado que ser técnico no es´ta en sus planes: “Le gusta mucho lo que tiene que ver con la dirección deportiva. Me apoyó desde el primer momento. Después de los partidos por la Sudamericana hablamos de Racing. Está al tanto de todo».

RESPALDO A COSTAS Y NEGOCIACIÓN

Saja, asimismo, reiteró su intención para con el técnico al que se le vencerá el contrato a fin de este mes. «Lo más importante de un entrenador -afirmó- es la gestión y la ascendencia en el grupo. Costas lo hizo muy bien las dos cosas. Logró que los jugadores se tiraran de cabeza por él. Hoy queremos continuar el modelo de Gustavo. Lo primero que haremos es sentarnos con Gustavo, preguntarle qué necesita. No dudo que podremos ayudarlo mucho para potenciar lo que logró. Fue muy bueno lo que consiguió en este semestre».

Por el momento, hubo un encuentro entre el ex arquero y el técnico campeón de la Sudamericana y hasta ahora la continuidad de Costas en Racing quedó en suspenso. La oferta inicial que le hizo la dirigencia, a cargo del flamante presidente Diego Milito no conformó al director técnico, aunque las conversaciones continuarán en los próximos días.

Según trascendió, la directiva le ofreció a Costas un aumento significativo en su salario, pero resultó insuficiente.

El surgido en Atlético y Progreso, había adelantado previo a los comicios cómo se desempeñarían a la hora de evaluar y contratar futbolistas: «Para que un jugador llegue a Racing habrá sido visto en todas las circunstancias posibles. Racing hoy contrata de acuerdo a los ofrecimientos que tenga en el mercado del presente… Por eso hablamos de una planificación a mediano y largo plazo. Con nosotros habrá informes mensuales, trimestrales y semestrales de cada jugador. Habrá un mapeo a jugadores del futbol argentino, de los que estén en otros países de Sudamérica, miraremos a los ex Racing en el exterior, a los argentinos que jueguen ahí…».

