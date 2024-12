El referente del PRO local hizo un análisis del primer año de gestión de Fernando Raitelli y si bien es su intendente por el voto popular «eso no me exime de pedirle que cumpla«.

El referente del PRO local, Jorge Espinosa, dialogó en Grassi.com (Estación Radio), y analizó los desafíos de la gestión local y las problemáticas que enfrenta la Comuna tras el primer año de gobierno del intendente Fernando Raitelli. Espinosa fue contundente con las críticas y señaló la falta de cumplimiento de las promesas de campaña y la ausencia de resultados concretos en varios sectores.

Espinosa no dudó en expresar su preocupación por la falta de avances en el municipio: “Ha pasado un año y no vemos concreciones. Las promesas de campaña representan un contrato social entre el gobernante y la ciudadanía, pero ese contrato no se está cumpliendo”. Entre las críticas destacó la decisión unilateral de cerrar la extensión universitaria de Ciencias Económicas (UNLP), una medida que calificó como un “paso atrás gigantesco” para la educación local.

Sobre este tema, Espinosa señaló que el cierre se justificó en razones presupuestarias, pero criticó la falta de diálogo y transparencia: “Es una agresión hacia nuestros estudiantes. No podés manejarte así, cerrándoles puertas sin previo aviso”.

GESTIÓN INEFICAZ EN OBRAS Y SERVICIOS

El referente del PRO también cuestionó la falta de avances en obras públicas y la gestión de servicios básicos: “No han hecho nada. El propio intendente reconoció que la planta depuradora sigue igual que hace un año, con un motor funcionando y otro no. Entonces, ¿qué hicieron en este tiempo?”. Además, destacó problemas en salud, recolección de residuos y seguridad, señalando una brecha entre la propaganda oficial y la realidad: “La gente dice que no encuentra pediatras, que las calles están intransitables y que los robos son cada vez más frecuentes”.

Al entrevistado se le consultó por el crecimiento de municipios liderados por el PRO o el radicalismo en la provincia donde se han completado trabajos de obra pública o han mejorado sus servicios. Espinosa fue categórico y dijo que la falta de resultados radica en una “capacidad de gestión ineficaz” del gobierno local.

RESPONSABILIDAD Y FUTURO POLÍTICO

Jorge subrayó que, como referente político, tiene la obligación de fiscalizar y exigir el cumplimiento de las promesas de campaña: “Fernando Raitelli es mi intendente por decisión de la mayoría, pero eso no me exime de pedirle que cumpla. La gente votó un proyecto de gobierno con calles asfaltadas, más limpieza y mejores servicios. Hasta ahora, nada de eso se ha visto”.

Finalmente, consultado sobre su postura futura en caso de alianzas con otros espacios como La Libertad Avanza, el entrevistado fue claro: “Estaré donde mi partido decida estar, pero siempre manteniendo mi voz crítica. Nunca he dejado de decir lo que pienso, y no lo haré ahora”.

Por último, el referente local del PRO cerró con un deseo para la comunidad: “Espero que 2025 sea un mejor año para todos, que podamos empezar a festejar logros reales y dejar atrás este período de retrocesos. Brandsen merece más, y seguiré alzando la voz para exigirlo”.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp