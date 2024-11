Agustín se comunicó con este portal para contar la penosa situación con la que convive a diario él y sus vecinos.

Como es habitual en InfoBrandsen, los vecinos tienen la posibilidad de expresarse y contar las problemáticas de su barrio y la comunidad. En este caso, Agustín fue quien se comunicó para contar el problema que lo aqueja desde hace un tiempo.

“Quisiera pedir un gran favor y es que me escuchen; soy uno de los vecinos que vive detrás del Cementerio, ya hay un nuevo barrio en esta zona y es inaguantable el olor que hay”, comenzó diciendo el lector a este medio.

Y profundizó: “Es imposible estar presente sin sentir el olor putrefacto de quiénes suelen llegar de noche en auto y camionetas para tirar todos los animales muertos a nuestro barrio, incluso tiran bolsas de ropa”. Y se pregunta: “¿Por qué debemos aguantar el olor y desastres ajenos?”

Agustín comentó que el servicio de recolección de residuos no llega hasta donde está su casa, sino hasta el Cementerio local “y desde ahí se vuelve, ya pedimos miles de veces que pase el camión y no pasan nunca, encima nos tiran todo. No sé qué más decir”.

Y remarcó que además es un lugar “que medio Brandsen va a trotar y caminar. A los animales se los entierran en sus bellas casas como corresponde, y los bolsones de ropa deberían donarlos”. Por último, expresó: “Pido respeto por todos los que estamos viviendo ahí, nada más que eso”.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp