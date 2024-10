De niña creció acompañando a su padre en gran parte de su trabajo como contratista. Desde ese entonces ama el campo y quiso estudiar administración de empresas, pero se dio cuenta que su futuro no estaba en una oficina.

“Inicialmente me fui a estudiar administración de empresas, pero a los dos años me di cuenta de que lo mío estaba en el campo; no en una oficina. Me volví a Brandsen, justo abría una tecnicatura en emprendimientos agropecuarios y me metí, eso era más lo mío, una mezcla entre gestión y producción animal y vegetal con prácticas a campo”.

Así relata su historia Jazmín Caram, una joven que hoy está trabajando de lleno en la empresa que se empezó a gestar con servicios agropecuarios en 1991; también hizo una especialización en bovinos de carne en el ISEA, el Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria.

La base de operaciones, galpón y oficina están en Brandsen, pero hace tres años tienen también galpón en el campo familiar. El foco está puesto en la siembra y en la confección de rollos, pero también hacen pulverizaciones, fertilización, labranzas y algo de movimiento de suelos.

Desde 2020 Jazmín trabaja con su padre en tareas administrativas y algunas de campo. Entre sus hobbies, hace poco empezó tenis, y es embajadora del programa “Mujeres en Campaña”, de New Holland. De todo esto, su camino y sus sueños, hablamos en esta entrevista.

– Arranquemos cronológicamente. Naciste en Brandsen y, ¿en qué contexto te criaste? ¿Qué te acordás de la niñez? ¿Tenías vínculo con el campo?

– Mi papá ya estaba trabajando en el campo, era contratista. No había arrancado todavía con Francisco Caram e Hijos, eso fue en 2001. Yo de chiquita siempre lo acompañaba a las agencias, a los campos, a recorrer. Estaba muy cerca de él. Y cuando tenía vacaciones de verano e invierno me iba a la oficina a ayudar en lo que haga falta.

– Cuando cerrás los ojos, ¿qué recordás? Olores, colores, sabores…

– Además de acompañarlo a él, los fines de semana íbamos al campo a dormir, hacíamos camping, un poco de todo. Asique los mejores recuerdos. Con la familia. Y cuando iba con mi papá a las agencias me ponía a hacer dibujitos mientras esperaba.

– Llegó el momento de estudiar. ¿Qué elegiste? ¿Tenías un plan b?

– Yo tenía dos opciones. Una era administración de empresas, que fue en la que arranqué, en la Universidad Católica de La Plata, hice dos años. Y por distintas charlas que fuimos teniendo, sobre el futuro laboral, me fui dando cuenta que no era lo mío. Así que antes de empezar tercer año, justo se instalaba en Brandsen una Universidad y tenía la Tecnicatura en Emprendimientos agropecuarios. Que es como una mezcla entre administración, gestión y producción tanto vegetal como animal. Con prácticas a campo. Era un combo que era lo que estaba buscando. Y me recibí.

– Es decir, que notaste que no iba lo de administración y diste el volantazo a tiempo…

– La verdad que no me imaginaba en una oficina. Para nada.

– ¿Y cómo te ha ido con el ensamblaje generacional? Con tu papá fundamentalmente…

– Tengo dos hermanas, una no está vinculada al campo y la otra tiene seis años, así que no sabemos. Con papá nos vamos llevando bien, somos muy compatibles. Ahora me está delegando bastantes cosas…

– Es una buena señal, porque significa que confía en tus decisiones. ¿Y tu madre? ¿Cuál ha sido su rol en todo esto?

– Importante para acompañar en nuestra crianza. Antes mi papá era tractorista, incluso le ha tocado ir al norte. Y mi mamá siempre acompañando, cuidándonos.

– ¿Cómo te está yendo, siendo mujer, en el medio rural?

– La verdad que muy bien. Tengo siete compañeros de trabajo, me explican, me ayudan. Igual que cuando voy a comprar repuestos a las agencias, gomería, ferretería, que es un ambiente más masculino. Y en todos lados me tratan súper bien.

– ¿Cuáles son tus tareas hoy y qué es lo que más te gusta?

– Cuando tengo que ir para el campo. Esa es la parte que más me gusta. Porque estoy mucho en administración, pagos, bancos. Pero cuando tengo que llevar a alguien al campo, acompañar la maquinaria en ruta, también me encargo de la comida, o algún repuesto, cuando se les pincha una goma. Son cosas que van pasando a diario, todos los días son muy distintos y hay que ir cubriendo huecos.

– ¿Cómo ves a los jóvenes en el campo?

– Tengo varios conocidos que trabajan en el campo. Creo que hoy se están insertando más los jóvenes a carreras o trabajos relacionados con el campo. También es importante la posibilidad de hacer pasantías, para ver si es lo que a uno le gusta o no. Vas estudiando y vas viendo lo que vas a hacer después.

– ¿Cómo te ves a futuro? Supongamos, a unos 10 años…

– Mi idea es enfocarme en ganadería. Es algo que ya hablamos con mi papá. En un futuro bastante cercano quiero empezar con eso. Me encanta. Por eso hice el curso de bovinos de carne.

FUERA DEL SURCO

– ¿Hay alguna actividad por fuera de lo laboral que te resetee?

– Lo único que hago ahora es tenis. Dos veces por semana. Pasa que el rubro es medio complicado con el tema horarios. No tenemos un horario fijo y complementar la actividad con el trabajo se me complica.

– ¿Música? ¿Qué te gusta escuchar?

– Puedo escuchar Abel Pintos, folclore, me encanta La Sole. Y después algunas de las viejas. De antes. Bien variado.

– ¿Tenés algún plato en la cocina que te luzcas?

– Ahí estoy medio complicada. No es lo mío. Yo voy más por el orden. Pero los platos míos son sencillos. La que cocina más es mi hermana.

– No sé si sos de mirar series o películas. ¿Por dónde vas?

– Pelis más de comedia y románticas. Y algo que me está gustando mucho son las series turcas.

– ¿Algún lugar del mundo que querrías conocer?

– Me encanta ir a pueblos perdidos, en la nada. Me gusta más lo tranquilo, no las grandes ciudades.

– ¿Tenés alguna frase de cabecera?

– Yo siempre digo “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. Las cosas hay que hacerlas.

– Y eso es lo que hace que llegues tarde a tenis…

– (risas)… Claro, puede ser.

Fuente: Info Campo

