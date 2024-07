En una entrevista exclusiva, reflexionó sobre su vida política, su compromiso con los valores radicales, y su firme rechazo a las alianzas con el PRO y Javier Milei.

Jorge Erregue, destacado militante de la Unión Cívica Radical (UCR), dialogó en Grassi.com y no solo defendió los principios progresistas del partido, sino que criticó vehementemente cualquier desviación hacia la derecha, marcando una línea clara entre la autenticidad radical y los compromisos políticos pragmáticos.

Erregue habló en profundidad sobre su elección de vida, su militancia política y su visión crítica del panorama político actual, del Radicalismo, partido al que pertenece, pero totalmente crítico desde el acuerdo con Macri, para acá.

«Si el pueblo argentino se corre a la derecha, nosotros tenemos que prepararnos para perder elecciones, pero jamás hacernos conservadores». De esta manera Erregue recordó a Raúl Alfonsín.

El entrevistado, quien continúa militando activamente, fue invitado a formar parte de la Comisión de Homenaje Permanente a Raúl Alfonsín en Chascomús. Aquí, subrayó su compromiso con los valores y principios de la Unión Cívica Radical (UCR), destacando su rechazo a cualquier alineamiento con el PRO y más recientemente, con el espacio de Javier Milei. Aunque ahora reside en Chascomús, viaja regularmente a Brandsen por motivos profesionales y personales.

Criticó abiertamente a aquellos que dentro de la UCR se aliaron con el PRO y Milei, argumentando que tales alianzas traicionan los principios fundacionales del partido. En sus palabras, «el radicalismo no tiene nada que ver con los valores y principios del PRO». Añadió que estas decisiones llevaron a una marginación de aquellos que, como él, se mantuvieron fieles a los ideales progresistas y de centroizquierda de la UCR.

En la entrevista, Erregue reafirmó su postura inquebrantable: «Si el pueblo argentino se corre a la derecha, nosotros tenemos que prepararnos para perder elecciones, pero jamás hacernos conservadores.» Esta frase encapsula su rechazo a cualquier desvío hacia la derecha, enfatizando la necesidad de mantenerse firmes en los valores progresistas que históricamente ha defendido la UCR.

Sobre el futuro de la UCR, Erregue por un lado se muestra escéptico, pero también esperanzado. Criticó la falta de rebeldía y la conformidad de algunos sectores del partido, pero mantiene la esperanza de que la UCR pueda regresar a sus raíces y recuperar su identidad política y socialdemócrata.

“Lo que estoy haciendo lo hago casi desde la marginalidad partidaria. Porque todos aquellos que sostuvimos la posición opositora a la conducción y que sostuve desde 2015, hemos quedado marginados en el partido; somos una minoría. La mayoría del Radicalismo se acomodó al calor del poder que les transmitío el Pro, algunos otros, clara y desgraciadamente, al calor del poder que les transmite Milei. Otros no adherimos de ninguna manera por cuestiones ideológicas, por convicciones, por pensar que se estaban traicionando los principios y valores del partido. Entonces nos quedamos en la protesta, en la prédica desde afuera del partido defendiendo los principios y valores que a nuestro entender son los principios de la Unión Cívica Radical que nada tienen que ver con los valores y principios y con el sector social al que representa el Pro”.

Sobre el comportamiento del Radicalismo en Brandsen dijo que se trabajó mal, de la misma manera que se hizo en el comité provincial o que se hizo en el comité nacional, y agregó: “No hubo rebeldía, hicieron que se enamoraran de Mariu Vidal y cuando yo criticaba a Macri, en cualquier medio que aparecía, me encontraba con amigos y me decían: “Che cómo le pegaste a Macri”. ¿Y cómo no le voy a pegar si no tengo nada que ver con Macri? ¡Pero desde luego que le voy a pegar! Ya estaba viendo el peligro que se cernía sobre nuestro partido, porque es mentira que el PRO vino a terminar con el Kirchnerismo; el PRO vino a terminar con el Radicalismo. A los grupos económicos y la sociedad a la que pertenecen los integrantes del PRO, los que les molestamos somos nosotros. El proyecto del PRO era convertirse en Partido Nacional, en lugar del Radicalismo”.

Nota completa en el siguiente video

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp