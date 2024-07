En el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7, el reconocido periodista radial, compartió sus experiencias en una emotiva entrevista tras haber sido galardonado con el Martín Fierro Federal de Oro.

El pasado sábado, Claudio Lassiar fue entrevistado por Julio Grassi en su programa de los sábados que se emite por Estación Radio. Quien iniciara su carrera en la recordada Emisora Bases, contó anécdotas sobre su trayectoria profesional y personal en una profunda charla.

Lassiar inició la charla agradeciendo a todos aquellos que lo acompañaron en su carrera: «Sin mis compañeros, la radio no funcionaría. Sin estos locos que se jugaron la vida por mí, yo no estaría aquí». El periodista obtuvo en junio pasado el Martín Fierro Federal de Oro, un galardón que celebra su dedicación y esfuerzo en el ámbito radial.

El entrevistado regresó a la radio tras una larga ausencia y diferencias con el antiguo dueño de la emisora. Fue convocado por la nueva administración liderada por Carlos Infante: «Yo le digo: no mirá, estás confundido. Yo estoy grande, no soy fácil de llevar. Te voy a complicar». Sin embargo, aceptó el desafío y volvió al aire en diciembre de 2020.

Claudio reflexionó sobre el esfuerzo adicional que implica trabajar en medios del interior del país: «Todo cuesta mucho más, las estructuras no son las mismas que en Buenos Aires». A pesar de estas dificultades, destacó la importancia y la satisfacción de trabajar en radios locales con historia y trayectoria.

ANÉCDOTAS DE BRANDSEN

Con un cariño especial, Lassiar recordó sus inicios en nuestra Ciudad, en la emisora Bases, donde trabajó durante cuatro años: «El primer protagónico de radio que yo tuve fue en Brandsen; en emisora Bases de la calle Ferrari». Compartió anécdotas con figuras locales y la importancia de esa etapa en su formación profesional.

Uno de los mensajes más enérgicos de Lassiar fue su llamado a la inclusión: «En esta tierra se parió la libertad de América, la libertad con todos, no con una selección. La libertad es con inclusión y con todos adentro, viva la libertad con inclusión». Este lema refleja su visión de un mundo más justo y equitativo.

A lo largo de la entrevista, el oriundo de Junín reiteró su amor por la radio y su gratitud por haber podido dedicarse a lo que más le apasiona: «Laburé de lo que me gusta. Cuando no pude hacer lo que me gusta, hice cualquier cosa, pero nunca perdí de vista que este oficio es lo que me apasiona».

LA ENTREVISTA COMPLETA

Claudio Lassiar recibe el Martin Fierro por mejor labor en animación masculina en radio

Aquel muchacho joven que pasó por los estudios y los micrófonos de Emisora Bases durante largo tiempo y que supo dejar grandes amigos, anoche en la sede del Auditorio “Ángel Bustelo” de la provincia de Mendoza, Claudio compartió las nominaciones con cuatro colegas y obtuvo el Martin Fierro en la categoría “Labor animación masculina” con su programa “Pasen y vean”, que se transmite por LU9 Radio Mar del Plata.

Claudio Lassiar recibe el Martin Fierro Federal de Oro

En ese momento su discurso fue de agradecimiento para muchos de sus allegados y familiares, pero se destacó por el mensaje de una Argentina distinta y “Libertad con todos incluidos, carajo”.

Para cerrar una noche soñada también fue ganador, nada más y nada menos, de uno de los dos Martin Fierro Federal de Oro que se otorgaron.

En su mensaje hizo hincapié en su trayectoria profesional partiendo de Junín, su ciudad natal y culminando en Mar del Plata donde reside desde hace muchos años. Claro que no omitió mencionar a Brandsen como uno de sus lugares laborales.

Nos alegra que Claudio haya obtenido los dos Martin Fierro por la labor desarrollada en el 2023 y nos alegra por su carrera y porqué supo ser un amigo de nuestra historia radial y una excelente persona.

Julio Grassi

