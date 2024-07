Además, dejaron inauguradas las obras de asfaltos de la calle Matheu y dos Centros de Atención Primaria de la Salud.

SAN VICENTE | La mañana de este día lunes 1º de julio quedará guardada en la memoria colectiva, como el día en que comenzó a funcionar la Universidad de San Vicente, con las carreras, licenciaturas y tecnicaturas conveniadas con otras casas de altos estudios, transformándose en un hecho histórico para la educación sanvicentina

El corte de cintas estuvo encabezado por el intendente local, Nicolás Mantegazza, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno; Carlos Bianco; el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni; el Dr. Nicolás Kreplac, titular de la cartera de Salud provincial, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y los distintos funcionarios y catedráticos de otras universidades públicas, y del gobierno local.

Visiblemente feliz y emocionado, al mismo tiempo, Mantegazza reflexionó sobre la importancia de este día histórico, para la educación en el distrito de San Vicente.

“Hoy es un día especial y de profunda alegría. Desde temprano hemos recibido al Gobernador y a todo su Gabinete, en un día que quedará inmortalizado en la historia del distrito, donde inauguramos 2 centros de salud en los barrios Villa Coll y en San José, y aquí en San Vicente, inaugurando la calle Matheu, una necesaria avenida de vinculación de 1300 metros de extensión, que realizamos junto al OPISU, y que sirve de vinculación con las escuelas, con el hospital y con cinco barrios del distrito.” destacó el intendente municipal, quien anunció que las obras de la Escuela Secundaria 13, frenadas por el gobierno Nacional, será retomadas por el municipio y por el Gobierno provincial.

Es necesario recordar que las obras del flamante edificio universitario se están realizando con fondos municipales, y a través del “Programa Puentes”, que representa una gran oportunidad de estudio para los vecinos del distrito, que hoy son testigos de este día trascendental en la historia educativa de San Vicente.

“Hay Universidades con muchos años de vida, y hoy nuestro gobernador esta poniendo en marcha la Universidad de San Vicente, que de seguro tendrá una enorme y larga vida por delante para el beneficio de cientos y cientos de vecinos” agregó Mantegazza, agradeciendo además a todo el equipo de la Secretaría de Educación por el gran trabajo que realizan.

“Quiero agradecerles a todos los vecinos que creyeron, nos apoyan y acompañan en este sueño, y por eso en la provincia de Buenos Aires vamos contra ese efecto de gravedad de que no hay plata y que estas obras nos son importantes, pero nuestro gobernador nos ha marcado que este es el camino, y este es un hecho más que viene a ratificar que no vamos a parar, no vamos a detenernos y que vamos a seguir trabajando junto a ustedes por cada uno de los sueños” concluyó.

A u turno, el Dr. Kreplac destacó la importancia de la inauguración de los dos Centros de Salud, el quinto y el sexto, y anunció que faltan dos más en San Vicente, siendo los centros número 163 y 164 a nivel provincial que pone en marcha el Gobernador Kicillof.

Cada uno de estos CAPS, cuenta con 500 metros cada uno y siete consultorios y Shock Rom para trabajar en red con el Hospital Provincial Dr. Ramón Carrillo.

El Ministro Carlos Bianco también tuvo palabras elogiosas para el intendente Nicolás Mantegazza por el rumbo que tomó el Programa Puentes con todas las carreras que fueron conveniadas desde el principio. “Mientras hay un Gobierno nacional que les ralea los recursos a las Universidades Nacionales, solo abrieron un poco la canilla, luego de la marcha más importante de la historia, nosotros seguimos apostando por más universidad pública, gratuita y por mas oportunidades para lo bonaerenses” sentenció Bianco.

En este sentido, se firmó un nuevo convenio del Programa Puentes con la Universidad Arturo Jauretche, que es un nuevo plan para el desarrollo de la educación universitaria en territorio bonaerense, ejecutada por el Consejo provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico.

“Hoy se destaca mucho más este tipo de obra, en contraste con lo que sucede a nivel nacional, por eso agradezco la presencia de rectores de las Universidades Nacionales con sede en Buenos Aires. No saben lo bien que le hace a la provincia tener estas universidades, y lo importante que sigan siendo públicas y gratuitas, para ayudar a tantos pibes y pibas de la provincia” señaló en su primera intervención, el Gobernador Kicillof.

Kicillof hizo referencia a su predecesora en el cargo, la exgobernadora María Eugenia Vidal, cuando decía que `los hijos de los trabajadores no iban a la universidad` (SIC) yo creo que había un elemento de prejuicio y un elemento ideológico, pero sobre todo un gran desconocimiento de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy venimos a honrar la gratuidad con este Centro Universitario, su cercanía, su acceso y la igualdad de oportunidades” agregó el mandatario bonaerense, quien además aseguró que “San Vicente es uno de los distritos que más creció de la provincia y de la Argentina, con un 66% de crecimiento de población entre un censo y el último, acompañado por escuelas, Centros de Salud, luminarias, asfaltos, y un intendente que se puso una tarea titánica al hombro con obras que cambian la vida de las personas” destacó Kicillof, quien confirmó la creación de un Centro Asistencial más en el barrio Santa Inés.

En la necesidad de poner blanco sobre negro, Kicillof recordó que en el Polo Educativo del barrio San José, el presidente Milei interrumpió las obras que tenían financiamiento nacional y hay que dejarlo bien en claro. “Ese presunto topo que viene a destruir el Estado desde adentro, dejando a pibes y a pibas sin educación, y a los vecinos y vecinas, sin salud y sin asfaltos. Nosotros vamos a terminar la Escuela Secundaria con más trabajo ingenio y creatividad porque son obras para nuestro pueblo y no son optativas” sentenció.

“Hoy honramos a Perón de la forma mas seria y más comprometida que son las obras que le dan dignidad a nuestro pueblo. Mi solidaridad con los trabajadores que son humillantemente despedidos. Lo que están haciendo es criminal, y parece que lo disfrutaran y lo gozaron, es un sadismo y crueldad tremenda. No nos podemos acostumbrar a esto, por mas que ellos inunden las redes festejando entre ellos, como si eso fuera un camino hacia el desarrollo” concluyó el gobernador bonaerense.

DISCURSO DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AXEL KICILLOF

NOTA RELACIONADA EN INFOBRANDSEN

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp