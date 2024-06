En una entrevista con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se abordaron temas cruciales sobre la seguridad en la ciudad de Brandsen.

El último sábado, en el programa Grassi.com, dialogaron con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana local, Alberto Almandos. El entrevistado dio un panorama de los hechos delictivos en Brandsen y se refirió al barrio La Parada, donde sus lugareños se mostraron preocupados por diversos robos.

Almandos señaló que -según el Comisario en el Consejo Municipal de Seguridad- la estabilidad en términos de seguridad se mantiene similar a los últimos cuatro años, con variaciones mínimas en la cantidad de hechos delictivos. Sin embargo, el robo de bicicletas ha emergido como una problemática significativa.

“Más allá de estos cuatro o cinco hechos que hubo en La Parada, estos escruches tuvieron lugar en casas donde no había moradores. Y si bien recalcó que las comparaciones son odiosas, el funcionario asegura que a esta altura del año los robos a mano armada han disminuido con respecto a otros años.

En cuanto a los controles de alcoholemia, el entrevistado explicó que la Secretaría de Seguridad no realiza estos controles directamente, sino que es responsabilidad de Policía y Fiscalía. Indicó que, en casos de accidentes graves, se han hecho extracciones de sangre voluntarias, aunque reconoció que en otros casos puede que no se realicen estos controles si no hay terceros involucrados o daños significativos.

Y aclaró algunos puntos que suelen ser conflictivos cuando se producen accidentes: «La Secretaría de Seguridad no tiene nada que ver en este aspecto, actúa la policía y ellos solamente responden a la fiscalía».

El funcionario mencionó que los controles en áreas como Las Acacias son solicitados al Jefe de Policía y al Ministro de Seguridad. Sin embargo, destacó la falta de equipamiento y señalización adecuada en estos puntos, lo que podría aumentar el riesgo de accidentes.

Indicó que se notan menos hechos de asaltos a mano armada, pero se tiene una problemática que son los robos de bicicletas. «A veces tenemos que tomar conciencia (por los vecinos) y empezar a atar las bicicletas, tomar los recaudos y no dejarlas tan libres”.

CRÍTICAS

Almandos respondió a las reprobaciones provenientes del radicalismo por su participación en el gobierno actual. Defendió su posición argumentando que siempre ha trabajado por el bien de Brandsen y que no está afiliado a ningún partido político, por lo que no ve razón para las críticas específicas hacia él.

Por último, reafirmó su compromiso con la seguridad de Brandsen, aclarando las responsabilidades y limitaciones de la Secretaría de Seguridad. La conversación abordó la necesidad de mayores controles y mejor equipamiento para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como la importancia de la cooperación entre diferentes entidades y niveles de gobierno.

