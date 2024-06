El concejal de Juntos por el Cambio cuestionó la falta de iluminación, la deficiente recolección de residuos y los problemas en el hospital local. Pide «resultados concretos» y se ofrece a colaborar para mejorar la situación.

En el programa Grassi.com, emitido por Estación Radio FM 90.7, el concejal de la Unión Cívica Radical, Juan Cruz Salgueiro, compartió sus opiniones sobre la gestión municipal actual en Brandsen. No escatimó en críticas hacia la administración, señalando una desconexión entre el aumento de tasas y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

«Nosotros decidimos acompañar el presupuesto presentado por la gestión actual en diciembre, que incluía un aumento de tasas. Sin embargo, hoy no vemos reflejado ese aumento en la prestación de servicios», afirmó. El edil del bloque de Juntos por el Cambio explicó las dificultades que enfrenta la comunidad con la falta de servicios, a pesar de los incrementos fiscales.

Salgueiro también comentó sobre la falta de iluminación y la deficiente recolección de residuos, problemas que, según él, persisten a pesar de las promesas de mejora: «No veo que esté reflejado ese aumento de tasas en la prestación de servicios que es lo que tiene que garantizar el municipio. Vemos un Brandsen que no está iluminado, no tiene una recolección de residuos coordinada y el hospital sigue teniendo las mismas problemáticas».

En cuanto a la situación del hospital local, el entrevistado destacó la falta de pediatras y otras deficiencias que siguen afectando a la comunidad. «La gestión actual sigue enfrentando los mismos problemas que señalaban durante la campaña, como la falta de pediatras. Criticaron la gestión anterior por estos mismos temas, pero aún no han logrado resolverlos», subrayó.

Abordó las promesas de campaña hechas por el intendente Raitelli y la realidad posterior a las elecciones. Según Salgueiro, muchas de ellas no se han cumplido: «Se prometieron soluciones rápidas y concretas, pero hoy, a seis meses de haber asumido, esas medidas no se ven reflejadas. Hay reuniones con gente de provincia, pero no se ven productos concretos de esas reuniones en beneficios para la comunidad».

Manifestó su deseo de colaboración con la administración actual para mejorar la situación: «Estamos abiertos a trabajar en conjunto con ellos para encontrar soluciones, pero necesitamos ver resultados concretos. La gente merece ver reflejados sus impuestos en mejoras tangibles,» concluyó.

Salgueiro también se refirió al posicionamiento que tiene el sector del Radicalismo que representa, con el gobierno nacional. “En principio aclarar que nosotros no formamos parte. La Unión Cívica Radical hoy está en una situación de reconstrucción. Desde los comités para arriba tenemos que ir construyendo un radicalismo fuerte y no nos sentimos identificados con el gobierno de Milei, como tampoco nos sentíamos identificados con el gobierno de Massa”.

Reiteró que en Brandsen, ideológicamente, “no estamos representados con el gobierno nacional. Si hay algo que coincidimos con Unión por la Patria, es que creemos en un estado presente, que tiene que garantizar los derechos de la salud, de la educación, de la seguridad y que tiene que invertir para que los derechos sean cada vez más amplios”.

Escuchá el reportaje completo aquí:

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp