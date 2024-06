El concejal de UxP cuestionó la Ley Bases impulsada por el oficialismo nacional y detalla sobre el impacto que tendría en nuestra Ciudad.

«Es un día donde se juega el destino de la patria y no es solo algo discursivo, sino que es real porque se estará votando la ley Bases. En Brandsen el tema no fue ajeno porque obviamente al tratarse de una ley nacional nos afecta a todos los ciudadanos de la República Argentina», inició el concejal de Brandsen, Lucas Bronicardi, quien a su vez se desempeña como presidente del Frente Grande de Brandsen, el partido político que conduce Mario Secco.

Desde este aspecto, el edil marcó que «acá, en primera instancia, lo que hicimos es empezar a debatir la ley Bases en un ámbito que se llama mesa multisectorial, que conduce el gobernador Axel Kicillof y que se está replicando en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires».

«Hace dos semanas hubo un evento en Florencio Varela donde había diferentes carpas temáticas y a mí me tocó participar en la carpa de producción y empleo porque era un tema que me interesa muchísimo. Había empresas pymes muy importantes y, obviamente, estaban todos hablando de cómo afectan los tarifazos, la baja del consumo y la producción en las empresas», puntualizó el representante de Brandsen.

Asimismo, detalló: «Lo que me llamó la atención en mi pueblo, dialogando con comercios sobre cómo repercuten las políticas económicas del gobierno nacional en los negocios, es que me comentaban que durante las fechas de cobro se notaba cierto cambio antes, pero ahora no se ve eso». «Cuando consulto sobre la ley Bases, los comerciantes me preguntaban qué era esa ley y me llamó poderosamente la atención. Por eso, desde la mesa multisectorial integrada por sectores políticos, sindicales, sectoriales y demás nos pareció oportuno proponernos como objetivo tratar de llevar cada uno de los artículos al llano», comentó.

Luego, Bronicardi advirtió: «Recordemos que esta ley es una versión resumida de lo que fue la ley Ómnibus, que constaba de 600 artículos, pero esta es igual o más dañina que aquella». Y continuó su crítica a la legislación que se apresta para ser aprobada por los senadores nacionales: «Para llevarlo al llano, debemos decir que esta la presentó el poder ejecutivo nacional y para ser aprobada necesita que sea votada favorablemente en cada una de las cámaras».

«Lo primero que nos llamó la atención es que la ley otorga al presidente súper poderes y estamos hablando de algo sin precedente porque una ley con más de 260 artículos se parece más a una reforma de la constitución argentina que a un proyecto de ley, como el que conocemos o solemos ver», finalizó el concejal.

Funte: RealPolitik

2223508499 Unite a nuestro grupo Sumate a nuestro canal: Comunidad InfoBrandsen/a>

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar