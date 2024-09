El concejal del bloque UxP criticó duramente la política económica del gobierno nacional y su impacto en los municipios. Asegura que la Ley Bases es «destructiva» y «antipopular» y que «desangra a la República Argentina».

En el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7, el concejal de Brandsen, Lucas Bronicardi, conversó sobre la gestión del intendente Raitelli, la coyuntura económica actual y la Ley Bases que impulsa el gobierno nacional. Bronicardi, integrante del bloque Unión por la Patria, no dudó en criticar al gobierno nacional por su política económica y su impacto en los municipios.

Bronicardi comenzó destacando la buena relación que existe entre el bloque Unión por la Patria y el ejecutivo municipal, liderado por Fernando Raitelli. Señaló que el bloque se reúne semanalmente con el intendente para discutir los temas más importantes y que existe una «comunicación fluida y constante».

Consultado si la foto que lo identifica con Axel Kicillof no contrasta con la foto del Intendente Raitelli junto a Máximo Kirchner, indicó: “Lo que pasa es que el peronismo es muy diverso. Nosotros somos un frente electoral, ya no es como era antes. No es más PJ o UCR, hoy son frentes electorales. De hecho, la UCR quedó sumergida en un frente que es Juntos por el Cambio y nosotros somos Unión por la Patria. Dentro de Unión por la Patria hay una diversidad tremenda de partidos y espacios políticos. Obviamente que cada uno va a hacer una foto con sus conductores correspondientes, en mi caso el Intendente de Ensenada (Mario Secco) está acompañando fuertemente al gobernador en esta nueva etapa, porque el Gobernador Kicillof ha decidido tener un armado propio, un armado territorial propio y estamos bancando ese proyecto”.

En cuanto a la gestión de Raitelli, Bronicardi la defendió a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el municipio. Afirmó que el intendente está haciendo malabares para mantener los servicios esenciales y que se están llevando a cabo obras importantes, a pesar de la falta de recursos.

De inmediato no dudó en criticar al gobierno nacional por su política económica. Afirmó que el gobierno nacional está «asfixiando a la provincia de Buenos Aires y esto repercute directamente en los municipios”. Y agregó: «La provincia no recibe lo que le corresponde y eso nos dificulta mucho la gestión».

En particular, Bronicardi se refirió a la Ley Bases que impulsa el gobierno nacional. Calificó esta ley de «destructiva» y «antipopular», y aseguró que «desangra a la República Argentina». Llamó a los vecinos de Brandsen a movilizarse y rechazar la Ley de Bases, argumentando que «afecta a todos los sectores, principalmente a la clase trabajadora».

Fue categórico al indicar, «hay que tener memoria. Hay recetas que ya se probaron y que no funcionaron».

