Néstor precisa $5.300.000 para volver a operarse en junio y desde Unión Platense lanzaron una colecta: «Necesita que 17.666 personas donen un boleto mínimo».

La empresa de transporte local Unión Platense lanzó una colecta de fondos para costear la operación de un chofer que padece de problemas de circulación en su cabeza. La empresa compartió un emotivo video que tomó una gran relevancia en redes sociales y dividió el dinero total que se necesita en boletos de micro.

«Doná el valor de un boleto y cambiá una vida», titula en Facebook la empresa que se encarga del transporte de pasajeros de Brandsen hacia La Plata, Ranchos y Belgrano, entre otros destinos.

La campaña es para que Néstor Osvaldo Larsen, un trabajador que está en la empresa desde 2017, pueda realizarse una muy costosa segunda intervención quirúrgica. «Les quiero contar que en la cabeza tengo unas venas que no dejan pasar bien el flujo de sangre. Ya tuve una primera intervención que me costó $5.300.000. Ahora iríamos por una segunda intervención el 11 de junio, que también cuesta $5.300.000 pero lamentablemente uno no dispone de todo ese dinero», dijo Néstor.

«Gracias a todos por mirar mi video, por sumarse, por colaborar, y bueno, todo va a salir, si Dios quiere, adelante», cerró Larsen. Unión Platense graficó que el chofer necesita de 17.666 personas que donen un boleto mínimo ($300) para que pueda operarse nuevamente.

Quienes estén dispuestos a aportar, pueden donar dicho monto, o más, al alias Catasimon1206. Solo quedan nueve días para que Néstor entre al quirófano. «Cada granito cuenta», dijeron desde la empresa.

Fuente: 0221

