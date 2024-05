Tras 34 años de servicio, el reconocido cartero de Jeppener y Altamirano aceptó el retiro voluntario ante la situación actual del Correo Argentino.

Hugo Castro, quien fuera cartero durante 34 años en Brandsen, conversó con Julio Grassi en Grassi.com y habló sobre su reciente retiro voluntario del Correo Argentino y la situación actual del servicio en la ciudad.

Castro, conocido como «el cartero de Jeppener y Altamirano» por su zona de reparto, expresó que la decisión de retirarse no fue fácil, ya que tenía planeado jubilarse en la empresa. Sin embargo, el contexto de despidos y achicamiento del Correo Argentino lo llevó a aceptar el retiro voluntario.

«No estaba para nada cansado», aseguró Castro. «Era un trabajo que exigía un poco, uno quizás tenía que renegar con alguna situación, pero eran muchísimas más las satisfacciones de tratar con la gente cara a cara, el conocerse, el darles un servicio».

“Hay muchos lugares donde el correo es todo, es la comunicación con las ciudades más grandes», manifestó el entrevistado y arrojó la friolera cifra de que desde que comenzó la gestión de Javier Milei se redujo de 17.000 a menos de 10.000 empleados

El ex cartero describió la situación actual del Correo Argentino como «preocupante». «Se fueron dos personas con el retiro voluntario, y ahora el correo tiene dos horas menos de atención al público», indicó. «Además, se desmantelaron muchas sucursales y se redujo la cantidad de empleados».

Castro también se refirió a la disminución en la distribución de cartas tradicionales. «De 100, una y quizás menos», dijo. «Pero sigue habiendo otro tipo de carta, que sería algún impuesto o alguna boleta de alguna tarjeta».

A pesar de las dificultades, Castro se mostró optimista sobre el futuro. «Esperemos que no haya más recortes», expresó. «Agradezco a todos los que me acompañaron en estos años y les digo que me seguirán viendo en Brandsen».

