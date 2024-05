“En noviembre pagábamos 840 mil pesos de luz y en abril pagamos 33 millones. Se hacían órdenes de compra por 1 millón y medio y por 5 millones para el Hospital y ahora son de 16, de 90 y de 100 millones de pesos, para que el hospital pueda seguir funcionando”

Teniendo en cuenta que hay que adaptarse a nuevas circunstancias en relación con los desafíos económicos y a la presión que existe sobre la gestión, el intendente expresó: «estamos bien, hay un montón de cosas que quiero hacer o errores que corregir… pero tampoco desesperado”



El intendente Fernando Raitelli compartió distintos temas sobre su gestión en una entrevista para Grassi.com por Estación Radio FM 90.7. Destacó la importancia de estar presente en el terreno y escuchar las necesidades de la comunidad. Subrayó: «lo mío no es estar sentado en un escritorio, necesito verlo».



Ante la consulta sobre una comunicación no acorde con la importancia de los hechos de gobierno, reconoció las críticas y afirmó: «estamos trabajando en mejorar estas cuestiones”. Enfatizó lo importante de la comunicación efectiva con los vecinos y la transparencia en la gestión. “Esta gestión hace que tenga que estar más tiempo en la oficina que el que yo quisiera. Esto es por una cuestión lógica, hay un cambio de gobierno y todas las instituciones de Brandsen, las empresas, las pymes y distintas organizaciones, quieren venir a hablar con el Intendente y es lógico. Estoy tratando de recibirlos a todos, aunque eso no me perjudica para gestionar. Sigo recorriendo ministerios, subsecretarías y demás. Esto es 24 x 7, yo lo entiendo así y me preparé para para estar abocado a esto 100%”



Teniendo presente las necesidades económicas financieras del municipio, debido a los recortes de todo tipo, Raitelli manifestó que “hemos logrado casi 400 nuevos contribuyentes en muy poco tiempo y tenemos un objetivo a corto plazo. A diciembre de este año, tener por lo menos 1.000 nuevos contribuyentes en Brandsen y vamos a trabajar para tener 3.000 o 4.000 nuevos contribuyentes en un mediano plazo. Todo tiene que ver con la regularización, el empadronamiento de una población muy grande que vive en Brandsen, que está en los barrios cerrados, que tiene intención de pagar y que por cuestiones burocráticas y administrativas no tributan. Nosotros estamos haciendo un avance muy rápido en ese sentido. Es lo que no se ve, es importante para el ingreso a las arcas del municipio que les falta mucha plata. Hay una realidad, la Provincia de Buenos Aires no es la misma que hace 6 meses. El Presidente ha sido muy claro en todos sus comunicados y todas las coparticipaciones que perdieron las provincias repercuten directamente en cada uno de los municipios, en definitiva, en la vida de cada uno de los ciudadanos de cada municipio”



En cuanto a los proyectos de infraestructura, el Intendente reveló que existen planes ambiciosos para mejorar las calles y la conectividad en Brandsen. Destacó la colaboración con instituciones educativas y técnicas para impulsar proyectos de obras públicas.



Respecto a las 11 cuadras que se asfaltarán indicó que seguirán con las cuadras en la conectividad con la Av. Belgrano Por ejemplo empezarán por aquellas que quedaron sin asfalto entre otras asfaltadas. Indicó “hicimos un convenio con la Universidad Tecnológica y con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para fortalecer el equipo de obras públicas y los equipos técnicos y legales de la municipalidad”



Manifestó que son 11 cuadras nuevas y que también iniciarán un plan de bacheo para las calles que están bastante deterioradas. Y agregó “tengo la proyección de asfaltar Pintos, desde el paso nivel hasta por lo menos la fábrica de dulce. Es una zona hiper transitada y se está tornando peligrosa. Esta en mente asfaltar algunas cuadras en Gómez, que hace muchos años que no se hace ningún asalto, por ejemplo, podría ser la diagonal de Gómez, que se iba a asfaltar y no se asfaltó. Alguna obra en las Acacias y en Teniente Origone, que es una de las zonas más desprotegidas de Brandsen, junto con la Parada. Para todo esto ya están trabajando los equipos para cargar los proyectos y que lleguen los planes”

Tambien se refirió al encuentro que tuvieron ayer con los integrantes de la Cámara de Comercio, Concejales y otros representantes de la actividad comercial e industrial, para tratar de llegar a un acuerdo con el monto que deberán pagar por la Tasa de Seguridad e Higiene. Dijo que los grandes contribuyente que pagarán el máximo son 27 y que el municipio esta en un momento muy difícil, agregando “por dar un ejemplo clarísimo en noviembre pagábamos $ 840.000 de luz y en abril pagamos 33 millones. En noviembre se hacían órdenes de compra de la Municipalidad por 1 millón y medio y por 5 millones para el Hospital Municipal y ahora estoy haciendo órdenes de compra de 16 millones, de 90 millones, de 100 millones de pesos para que el hospital pueda seguir funcionando”

Sobre los desafíos financieros, Raitelli explicó de qué manera la crisis económica que baja desde el gobierno Nacional afecta las finanzas municipales y la capacidad para llevar a cabo proyectos importantes. A pesar de estas dificultades, reafirmó su compromiso con la comunidad.

