Escriben los lectores: “No han pasado a recoger la poda en el barrio El Soñado”

Una vecina se comunicó con este portal y se encuentra molesta por las dificultades para contactarse con la Municipalidad.

Margarita se comunicó con InfoBrandsen para contar lo que sucede en cercanías a su hogar: “Tengo mi casa en el Barrio El Soñado, sobre calle 11. Está destrozada con unos huellones profundos; necesitamos que el Intendente mande la maquina y tosca para arreglarla”.

A su vez, se mostró molesta porque los recolectores no estarían pasando los días asignados “a recoger la poda de mi domicilio que prolijamente la he embolsado, para que el viento y los traviesos no la desparramen”. De hecho, asegura que no se hicieron presentes en la zona ningún jueves, día que corresponde a El Soñado.

Por último, se mostró molesta por la imposibilidad de comunicarse con la Comuna: “Nadie atiende los teléfonos en la Municipalidad, la página web carece de la información de autoridades y no todos tenemos otras redes sociales”.

Margarita Rosa Paravagna

DNI 13359436

