Un vecino dialogó con este medio para contar una situación vivida el último viernes en el Hospital Municipal.

Durante la mañana del viernes 6, un vecino y su hija pasaron por una triste situación cuando llegaron al Hospital Municipal. “La llevé a las 9 de la mañana porque volaba de fiebre y me dijeron que no había pediatra”, comenzó contando Yoel a InfoBrandsen.

Ante la negativa pidió por un médico de guardia para que asistiera a la niña, pero la respuesta siguió siendo la misma. “Se negaron a atender a mi hija y tuve que pagar un médico particular”.

“La consulta salió $12.000 ya que no tengo obra social y además hubo que comprar los medicamentos. Pero la bronca no es esa, sino que dicen que hay pediatra y nadie me la quiso atender. ¿Entonces cómo es la cosa?”, expresó con bronca.

Por último, finalizó con una reflexión que por lo menos es preocupante: “En mi caso ya está solucionado, pero si viene alguien que no tiene ese dinero para pagar un médico, ¿cómo hace? No creo que la violencia sea la respuesta, pero hay que ponerse en la piel de la gente y que ante una situación desesperada, posiblemente alguien responda de esa manera”, finalizó.

