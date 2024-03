Fernando Raitelli, “La planta depuradora no funciona. Insisto, Brandsen desde hace varios años no tiene planta depuradora”

En una entrevista en el programa Grassi.com de Estación Radio, el Intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, se refirió al discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante donde el panorama encontrado en el municipio, según sus expresiones, fue muy malo. “lo que yo dije se puede documentar, de hecho, está documentado, no hay mucha discusión. Si bien he escuchado algunos funcionarios dar a entender públicamente “que no están así” tampoco escuché una defensa de ningún funcionario de la gestión anterior diciendo que es mentira. La situación que yo describo y doy a conocer es que tenemos una deuda de más de 300 millones de pesos más la que va apareciendo porque estoy recibiendo carta documento de proveedores intentando cobrar deudas que no se generaron en estos tres meses y se van sumando a esos 300 millones de pesos”

Expresó que “independientemente de cómo estaba el hospital tuvimos que afrontar una deuda con la empresa que se encarga de recolectar los residuos patológicos. Tuvimos que hacer un saneamiento por la acumulación de residuos patológicos que había dentro de la planta. La planta depuradora no funciona, insisto Brandsen desde hace varios años no tiene planta depuradora, de cinco bombas nosotros recibimos solamente dos bombas y una sola funcionando. Sin las colonias necesarias para que se produzca el proceso de depuración, con lo cual el agua en crudo va directamente al canal. Recibimos patrulleros muy rotos y tendría que estar toda la nota hablando de cómo encontré la municipalidad”

Fernando Railetti – Intendente de Brandsen

No descartó que, llegado el momento, ante algún hecho con pruebas contundentes, deba hacer la denuncia penal correspondiente. Indicó que escuchó hablar al ex Intendente Cappelletti en un programa, que quedaba una deuda de 160 millones de pesos, mientras que la que encontró es de 300 millones y según manifestó, le siguen llegando reclamos de pagos por deudas anteriores.

En cuanto al personal municipal indicó que hace falta más gente y maquinarias trabajando en la calle. Dijo que va notando que faltan barrenderos y también personal en la planta de RCU y en la planta depuradora, aunque ya haya destinado más personal para esas áreas.

Ofreció un análisis detallado sobre la crisis hídrica que enfrenta la ciudad y las acciones que se están llevando a cabo para abordar esta situación crucial. Durante la charla, Raitelli destacó la urgencia de proyectar obras hídricas a largo plazo y la necesidad de un análisis profundo para encontrar soluciones efectivas.

En palabras del Intendente, «esto es de máxima gravedad. No hay muchos antecedentes de una situación así». Raitelli resaltó la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades provinciales y nacionales para iniciar obras que mitiguen el impacto de las inundaciones recurrentes. “Tuvimos dos de las peores tormentas que hemos vivido en los últimos años” expresó y agregó “una de las propuestas más destacadas fue la utilización de drones para filmar y analizar el comportamiento del agua en la ciudad.

Además, el Intendente abordó otras problemáticas, como el estado del alumbrado en las rutas principales de la región, (aún en la zona urbana) mostrando preocupación por la seguridad de los ciudadanos y prometió solucionar el problema lo más rápido que sea posible.

En cuanto al proyecto para el barrio La Parada, Raitelli expresó: «No tengo la solución. Estamos analizando la situación con un equipo técnico para tomar la mejor determinación».

En la nota grabada, que se encuentra al pie, el Intendente también se refiere a dos hechos de mucha discusión pública que lo tuvieron como protagonista, el accidente sobre la ruta 29 colisionando con un poste de luz y una discusión que mantuvo con la Directora de la Escuela donde concurre su hija, porque alegó que había recibido bullying por parte de sus compañeros y no quería concurrir. Resulta que entre los acusados por la discriminación, estaba la hija de la Directora que también es Concejal de Juntos por el Cambio.

Audio completo del reportaje al Intendente Fernando Raitelli

