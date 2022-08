Escriben los lectores: «Nuevamente el Hospital Municipal de Brandsen no tiene pediatra»

Silvia se comunicó con InfoBrandsen y manifestó la desesperante situación por la que pasó su familia en la noche de ayer.

«Nuevamente el Hospital Municipal de Brandsen no tiene pediatra. A las 21.30, mi nieto de dos años estaba volando de fiebre con 39.8, temblando como una hoja y nadie lo puede atender; le dijeron a mi hija que el clínico no lo puede ver. Una mierda todo esto, ¿hasta cuándo seguiremos así?

Te dicen que vuelvas mañana. ¿No se dan cuenta que puede convulsionar? Un clínico lo tiene que atender igual porque es un médico, ¿o no?

No es la primera vez que nos pasa, tanto en el hospital como en la clínica, los pediatras particulares a esa hora no te atienden, te mandan al hospital y ahí no hay nadie que atienda a los niños. Parece que vivimos en el desierto, es una vergüenza lo q está pasando. Me parece que es hora de que el intendente tome cartas en el asunto, se trata de salud, no de un banquito pintado en un boulevard.

A veces me pregunto porque medio Brandsen está en venta. En cada cuadra, por lo menos dos casas en venta. Buscás alquiler, no hay; ¡todo en venta! ¡La gente se va! No hay fuente de trabajo necesaria, si salís a vender algo a la calle te molesta la policía o los inspectores como si fueras un chorro y no una persona que necesita sobrevivir.

Y volviendo a lo que comentaba anteriormente: lo mas grave es el servicio de salud deficiente y no hablo de los médicos que están, sino de los que no están, que tampoco son culpables. Pero para que estén hay que emplearlos y eso es tarea del Sr. Intendente.»

