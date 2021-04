Carta de lector: Se necesita ayuda con mercadería y cosas para la casa

Hola quería pedirles si por favor podrían ayudarme porque le escribí al municipio y no me contestaron nada. En realidad necesito ayuda, tengo 3 chicos y una beba de un año y es prematura y hace poco me mudé a Brandsen y necesitaría ayuda con mercadería y cosas para la casa.

Me quedé sin cocina y heladera, necesitara saber si pueden ayudarnos, vivimos seis en esta casilla que mi suegra nos dio y no tenemos plata para comprar materiales cobro AUH y cooperativa pero no llego al mes gracias