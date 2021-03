Corría el año 1981,como en todas las mayoría de las vacaciones en la costa, por el Ministerio de Bienestar Social en aquellos tiempos, nos toco los Hoteles que están ubicados después de Mar del Plata, Chapadmalal, en este caso el Hotel Nro.4.Era difícil poder contar para las vacaciones de verano por medio de la Unión Ferroviaria, por la cantidad de afiliados anotados, pero por medio de Bienestar Social te podría llegar a tocar cualquier fecha, y un año nos paso, nos toco año nuevo en el Hotel.

Cuando fuimos Chapadmalal, viajamos en los tres (mi Mama-Papa y Yo) desde Plaza Constitución con el tren llamado Golondrina, hasta Mar del Plata, uno de los tantos trenes que contaba Ferrocarriles Argentinos en aquella época, luego en Mar del Plata, un Micro nos esperaba para llevarnos al Hotel. Al llegar al Hotel uno empieza hacerse amigos que son de cualquier parte del país, para aquellos años tenia 12 años.

Teníamos que regresar el 7 de Marzo, desde Chapadmalal y volver tomar el mismo tren pero devuelta, que salía de Mar del Plata a las 08hs, pero al conocer a una persona de la zona de Sierras de los Padres, cambio los pasajes para la noche, ya que el iba a ver unos terrenos que estaban en venta, tampoco quería retrasar la vuelta para no perder un día de clases, ya que comenzaba el día 8 de Marzo de 1981.

Partimos de Chapadmalal a las 21:30 hs en Micro que venia de Miramar, y no llevo hasta la estación Mar del Plata del Ferrocarril Roca, teníamos que esperar la partida del tren que salía a las 23:55 hs, casi una hora y media. Mi Papa, se fue a visitar algunos colegas Ferroviarios en la estación, además volver a agradecer que alguien le había dado una mano para poder cambiar los pasajes el día anterior, y poder tomar el Tren llamado “Luciérnaga” y dejar atrás las comodidades del Tren “Golondrina”, después de tantos años, me había comentado Mi Papa, que casi aceptaba viajar en Primera por la falta de comodidades, pero a ultimo momento se agrego comodidades, por la gran demanda de pasajes y por ser fin de semana que todos vuelven desde Mar del Plata, y el comienzo de las clases, y pudimos viajar en Pullman.

Ingresa la formación al Anden, chirriando algunas ruedas, Hijo: Papa, por que tiene ese ruido las ruedas?, Padre: Debe estar un poco frenado, algunos de los coches, por eso cuando va hacia atrás golpean los paragolpes, además están largos. Como fue Cambista antes de tener el accidente en el Mitre y luego pasar a la Oficina de Telégrafo, quienes saben….en este caso los Cambistas…”Largo” se le decía que el gancho no fue ajustado, que si no llegara a frenar parejo los coches, y si el Maquinista no sale despacio de la estación, podría cortarse. Mucha gente en el Anden, los Camareros agilizando para que la gente suba, nosotros no s quedamos un poco mas en el anden, como el decía: “Total tenemos los asientos numerados”, Yo ya pesaba poder viajar solo, por que el numero que tenia, era par, y los pares en el Coche Pullman me tocaba lado pasillo.

Estamos por salir, ya eran las 00:05, por suerte solo en el asiento… problemas en los frenos…..Mi Papa murmurando con Mi Mama….”No levanta..no levanta….ahí se los ven que están tirando del alambre”00:15 aproximadamente, salimos de Mar del Plata, de manera rabiosa y a los tirones hasta que se acomodo….

Empezamos a pasar por algunas estaciones, aparentemente con los minutos atrasados lo vamos a recuperar, hasta que me dormí en el viaje. Quería seguir viendo como pasaba por los pueblitos el tren, y en varios momentos el tramo de la Ruta 2….ya para ese momento era las 02:30 hs.=04:34 hs, mire el reloj con su pequeña luz, segundo después siento un sacudón grande en el Pullman que estábamos viajando, era el Tercero o Cuarto contando desde atrás, y empezó a caerse varias valijas del porta equipaje, y la formación se freno de golpe.

Mi Mama, que estaba del lado del pasillo, se levanto para verme, y al estar oscuro, y el desnivel que tiene los Pullman con los asientos, pisa mal, y con su cara se golpea con el apoya brazo del asiento donde estaba sentado, con la mala suerte que la chapita, que antes se usaba como cenicero para los cigarrillos estaba abierto, que le causo un corte largo sobre la ceja izquierda. Queríamos encender las luces para lectura, las mismas no funcionaban, y Mi Papa como pudo se fue a un extremo del Pullman para encender las luces, la cual fueron pocas, pero suficientes para poder ver y salir del coche.

Paaa!!! Mama le sangra la cara, una persona le hace entrega un pañuelo y luego una toalla, y a mi también tenia sangres, no tanto como mi Mama, que fuera por la caída de una valija que me causo el corte.-Bajamos como pudimos, cruzamos una zanja, y teníamos una Ruta, mi Papa un poco rengo, se fue nuevamente al Pullman, para poder sacar los bolsos que teníamos por el viaje.

En particular, no podía ver lo que estaba pasando, si escuchar gente gritando, llorado, y un olor como de aceite y grasa quemada, al principio de la formación que trataba de ver, veía como si había unas montañitas de tierra, mucho polvo, mas que eso no se podía ver. Vuelve mi Papa, del Pullman, y en ese momento, pasa con su camioneta una personal, que se ofreció a llevarnos, en nuestro caso y a pedido de Mi Papa, se lo podían dejar en la Estación De Brandsen.-

Cuando estábamos circulando por la Ruta, ahí quienes estaban arriba de la caja de la Ford, tomamos conciencia de lo que había pasado, y de fondo el amanecer que de apoco reflejaba lo que fue el accidente, entre el Tren de Pasajeros y El Tren de Cargas… esas montañitas que veía eran alguno vagones y coches desparramados, y el grito que uno a veces no deja de escuchar después de tantos años de aquel accidente, es el pedido de auxilio.

Llegamos a la estación, pidió Mi Papa poder comunicase, como sea, teléfono, o por telégrafo, con la Oficina de Telégrafo Gerencia Retiro, para dar aviso, lo cual después de casi 2 horas del accidente pudieron enterarse de lo sucedido. A mi Mama, le hicieron las primeras curaciones, un enfermero le había comentado debe ir al Hospital si o si por lo largo del corte, y si cuenta con algún problema con la vista.-

Después de comunicarse Mi Papa, con la Oficina de Telégrafo Retiro Mitre, a las 2hs se hace presente el Chófer del Jefe de Departamento Transporte Retiro, y traslado a Mi y a Mi Mama, hasta el Hospital Ferroviario, Chófer y acompañante no traslado, y 2 personas mas se quedaron con Mi Papa, que me dijo que me encargara de Mi Mama.

Llegamos al Hospital, 7 puntos sobre la ceja izquierda a Mi Mama, y 3 puntos a Mi, ceja derecha.

Ya para esto eran casi el mediodía del 8 de Marzo, llegamos a casa, trasladado por el vehículo de quien tenia a cargo en el Departamento Transporte Retiro Mitre, familiares, amigos y vecinos del barrio al vernos como estábamos llegando a Casa se acercaron, y al entrar, lo primero que hice fue encender la televisión, y empezaron las primeras noticias sobre el accidente de Brandsen. Pasaban las horas, y Mi Papa no se hacia presente, y al rededor de las 23:00 hs, se escucha un vehículo, y era el, Mi Mama acostada por el golpe, Yo mirando la televisión, y Mi Papa que había llegado, y menciono, “Me quede para poder ayudar en lo que sea”…tanto en la estación Brandsen, como para ayudar a los heridos en el lugar del accidente.-

Otro año paso de aquel accidente del tren “El Luciérnaga” que después de este segundo que sufrió, Ferrocarriles Argentinos, decidió cambiar el nombre del tren, lo que no cambia es la hora en que mi reloj de aquel día 8 de marzo marcaba 04:34 hs, hoy siendo otro aniversario de ese fatídico accidente que causo la muerte de 34 pasajeros.

Hoy 8 de Marzo del 2021, me levante a las 04:30, para comenzar la semana laboral, recordando aquel día, esta vez fue diferente, no desperté sobresaltado como varios años atrás que cada vez que lo hacia de esa manera siempre mi reloj digital marcaba las 04:34 hs, la hora de aquel trágico accidente.-

Pablo Smargiassi



