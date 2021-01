El próximo sábado no será un día más en la vida de Martín Antonio “El Principito” Coggi (37-9-3, 18 KOs). El boxeador de Brandsen tendrá la posibilidad de alzarse con el título argentino de los superligeros cuando se enfrente al actual campeón, Carlos Daniel “El Zorrito” Córdoba (12-6-0, 2 KOs), en el Microestadio Municipal de Hurlingham, Buenos Aires.

Tras un largo parate obligado por la pandemia, Coggi se tomó con calma la postergación de la pelea con Córdoba (pactada inicialmente para el primer semestre del 2020) y continuó entrenando. De esa forma, y habiendo rechazado algunas peleas en el extranjero, el bonaerense se enfocó en la oportunidad de conseguir el título argentino de las 140 libras. El mismo que capturó en 1986 su padre, Juan Martín “Latigo” Coggi, excampeón mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Padre e hijo luciendo el mismo cinturón con 25 años de diferencia, suena tan insólito como emotivo. Y tras ello va “El Principito”, quien a los 37 años y habiendo sido monarca sudamericano en el pasado, se encuentra ante su primera chance por el cetro argentino. Título que ostenta Carlos Córdoba, oriundo de Tres Arroyos y de 26 años, desde febrero del 2020. En esa ocasión, “El Zorrito” le ganó por puntos al estilista Christian “El Elegante” Andino (14-1-0, 2 KOs) y, además de dar la sorpresa, se consagró en una división de nombres pesados.

El Principito relata lo acontecido en 2020, cuando su oportunidad por el título se pospuso: “Esta pelea tenía fecha para el 16 de abril, pero se postergó por la pandemia. Cuando se decretó la cuarentena ya estábamos a punto, nos quedaba un mes de preparación, estábamos muy bien. Después de eso seguimos entrenando un poco, porque supuestamente eran 14 días… y después pasó lo que ya sabemos todos“.

“Corté muy poco el entrenamiento durante la pandemia. Que no hice absolutamente nada fue un mes y medio, dos meses, nada más. Después fue de hacer mucho sombra y reinventarme entrenando en casa, antes que hacer nada le metimos a eso. Cuando pudimos empezar a ir a entrenar arrancamos y ya deben ir cuatros meses de preparación“, cuenta Martín Coggi sobre su rutina en la nueva normalidad que trajo el covid. El de Brandsen entrena la parte boxística con su papá Juan Martín, Marcelo Domínguez (excampeón mundial crucero) y Nacho Arrime; mientras que la preparación física está a cargo de Mario Mouche, Pablo Genera y Mariano Canegallo en BonhLab (barrio de Coghlan).

¿Estudió mucho Martín Coggi a Carlos Córdoba, campeón argentino superligero? Esto responde: “En este caso, y en todos, en realidad, siempre tratamos de mejorar lo nuestro. Obviamente sabemos que hay cosas que nos convienen hacer con unos boxeadores y con otros no. Pero estamos constantemente laburando lo nuestro: tratando de ser más rápido, más fuerte, de boxear mejor, entrar y salir bien. Acá lo cierto es que el campeón es él y el que quiere lo que él tiene soy yo, así que una vez que subo al ring y empieza la pelea lo tengo que demostrar constantemente, a los jueces, a la gente y a mí. Demostrar que lo que él tiene, yo lo quiero“.

Siempre se la pasa bien en @mamushkaeltrece !!! Y eso q nunca ganó, jajajaja, pero estoy cada vez más cerca!!! Gracias @marianafabbiani y equipo por la invitación!!! pic.twitter.com/4e1MvIVfmK — Martin Coggi (@MartinCoggi) January 7, 2021

El oriundo de Brandsen, ciudad bonaerense en la que nació el 12 de agosto de 1983, cuenta también las sensaciones que le genera ir en busca del mismo cinturón que conquistó Látigo, su papá: “El desafío es realmente muy lindo. Hay un montón de cosas que me pasan por la cabeza, fue el primer gran título que ganó mi viejo y en la misma categoría, hace ya 35 años (NdeR: 25/10/1986, Juan Coggi KO3 a Hugo Ariel Hernández). Así que me mueve mucho, me da muchas ganas y me entusiasma. Me pongo a pensar y no sé si hay otro argentino que haya ganado el mismo título que su padre. Y pienso que de alguna manera es una oportunidad que me está dando la vida en este momento, a esta edad, casi como un premio a lo porfiado y lo insistente que fui en mi carrera en el boxeo, como para agarrar y hacer historia. Es el mismo título que tuvieron Nicolino Locche, Ubaldo Sacco y mi viejo. Estoy con muchas ganas y estoy muy motivado, soñé con esta oportunidad muchísimo tiempo“.

Cauteloso con lo que viene después, Coggi esquivó la pregunta sobre lo que podría pasar en caso de coronarse campeón. Porque la división superligero tiene nombres muy interesantes en el ámbito nacional (Jeremías Ponce, Juan José Velasco, Hugo Roldán, Christian Andino y César Cuenca, entre muchos otros) y las posibilidades serían enormes. “Las pocas veces que me puse a pensar en el post de una pelea, estando en la previa, no me fue bien. Tengo algún recuerdo en el que mi cabeza voló un poco de más… Entonces ya hace un tiempo en el que mi techo, en el momento de una pelea, es esa pelea. Después veremos. Yo sé que es una categoría importante, competitiva y con muchos nombres. Pero hoy el que tiene la oportunidad por ese título soy yo, y mi intención, mi deseo y mi sueño es consagrarme. Después veremos qué pasa con ese título, cómo se defiende, qué puertas abres y qué puertas no, pero no pienso más allá del sábado“, analizó.

Por supuesto, como casi todos los eventos pugilísticos montados en el país desde la reanudación por la pandemia, la presencia del público será nula el sábado. Algo a lo que Coggi no está acostumbrado (no pelea desde 2019): “Pelear sin público será como un guanteo –ríe-. No sé, veremos qué pasa, creo que será como una especie de guanteo, pero fuerte lógicamente“.

La actualidad del boxeo argentino:

Martín Antonio Coggi sabe lo que es pelear en el Estadio Luna Park de la Capital Federal, un emblema del boxeo argentino por el que brillaron, entre otros, José María Gatica, Oscar Bonavena, Nicolino Locche y Carlos Monzón. Y con la noticia de su reapertura en el 2021, “El Principito” se puso realmente contento.

“De los boxeadores en actividad creo que soy el que más peleó en el Luna, sacando a Narváez, porque hice tres de amateur y dos como profesional (2006 y 2010). Al margen de eso, me parece fantástico. Porque en el boxeo solo está quedando la gente de boxeo. Nos estaría faltando la gente que mira y asiste al boxeo un poco como turista o moda. Eso está faltando. Hoy por hoy creo que en el boxeo argentino estamos pura y exclusivamente la gente del boxeo. Y está buenísimo que no se vaya esa gente, pero también sería interesante sumar a la otra gente, la que va a ver un festival de boxeo porque es en el Luna Park, por la luces y la música fuerte, porque no tienen idea lo que es el boxeo en sí, a no ser que les llame la atención un show. Show que bien hacen las veladas del Luna. Así que me tiene muy contento y feliz. Pero a su vez me tiene intrigado con el tema de la pandemia, espero que no vuelvan sin público y que vuelvan con protocolo y al menos el 50% de la gente“, manifestó al respecto.

Martín Coggi toma la posta y sabe que su rostro es más familiar que el de la media en el boxeo argentino. Con ese dato detrás, espera atraer público a esta disciplina con su pelea del sábado, que transmitirá TyC Sports en directo: “Hay mucha gente ajena al boxeo que opta por ver una cara conocida. A mí me toca por mi viejo, la historia del apellido y porque siempre estoy en TV haciendo algo. Entonces la gente se entusiasma y quizás no hagan zapping porque pelea Martín Coggi. Eso está bueno“.

El Principito, que lleva años como comentarista para la señal Fox Sports y que participa de un programa de radio especializado en la materia (ADN: Boxeo desde adentro, junto a Leo Benatar y Marcelo Domínguez, sábado a las 09:00 por FM 94.7), es una voz más que autorizada para opinar acerca de la actualidad del boxeo en el país. Y esto es lo que saca en claro: “Argentina es uno de esos países a los que nunca le van a faltar talentos boxísticos. Así como no le van a faltar talentos futbolísticos, pero ahí ya hay otra plata y es distinto. Acá en el boxeo no hay tanto dinero, el que llega, llega más por hambre de verdad. Se hace más difícil porque está el que no llega, por más que tenga el hambre, porque la vida se le presenta de otra manera. De todas maneras, creo que Argentina siempre va a tener boxeadores en la elite o para dar el saltito. Ahora está Brian Castaño, que es la realidad más grande que tenemos; y después atrás hay unos cuantos, arrancando por Agustín Gauto, Gustavo Lemos y Jere Ponce, que tiene una buena pelea ahora con Eduard Troyanovsky. Me parece que estamos bien, podríamos estar mucho mejor, pero el boxeo y la gente que no pone plata van de la mano“

Peleas en el extranjero y el retiro:

El excampeón sudamericano de los superligeros ha tenido durante el 2020 muchas ofertas para salir a combatir en el extranjero. Muchos de sus colegas en el país toman esas ofertas, casi siempre puestas sobre la mesa a las apuradas, atraídos por el pago en dólares y por las ganas de dar algún batacazo. Pero Coggi, aunque no cierra la puerta a esa alternativa, prefirió seguir con su puesta a punto en busca del cinturón argentino.

“Me han llamado bastante del extranjero en la pandemia, creo que como nunca antes en mi carrera. Por lo menos me llamaron seis veces, pero todas para pelear de acá a diez días. No hay que matar al mensajero, no estoy hablando de la gente que te llama, al contrario: porque están ofreciéndote laburo y está buenísimo, pero me han llegado a llamar un sábado a la noche para que vuele el lunes a la mañana… Seguramente hubo pibes a los que le habrá servido, la malaria de la pandemia fue dura para todos. Igualmente estoy abierto a pelear afuera, me gustaría alguna vez pelear en los Estados Unidos. Salvo un llamado para pelear en Puerto Rico, todos los llamados fueron para pelear allá en Estados Unidos“, cuenta.

Por último y de cara a lo que viene, El Principito se tomó un momento para pensar el 2021, aunque fiel a su estilo y madurez, lo tomó con calma: “No tengo idea cuántas peleas haré en 2021, porque no sé que va a pasar. Me refiero a mi cabeza y a todo. No sé cuántas peleas más mi cabeza va a tener ganas de hacer, no sé si después de esta me voy a retirar, no lo sé. No creo que me quiera retirar después de ésta, pero me refiero a que voy paso a paso y no me quiero adelantar a ninguna idea de nada. Espero a ver qué cosas me pasan por la cabeza. Ahora no tengo otra cosa que no sea la pelea del sábado“.

publicó: www.pugilismo.com – Santiago Dieser

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen