Desde la Comuna abrieron la convocatoria; este año sólo será válido para los que cursen carreras de grado y habrá una revisión de los rendimientos académicos; alumnos de universidades privadas, salvo excepciones, ya no podrán usar el BUG.

En este 2020, retornará el Boleto Universitario Gratuito para aquellos alumnos universitarios que estudian en La Plata, un programa que sin duda ha resultado beneficioso a raíz de la cada vez más costosa inversión que supone el poder viajar a la capital provincial.



A partir del lunes y hasta el 4 de marzo, inclusive, se abrirán las inscripciones a un BUG que contará con varios cambios sustanciales. Para ello, dialogamos con Patricia Poy, directora de Educación local, quien nos dijo lo siguiente: “Este año decidimos no contemplar a aquellos estudiantes que estudien en universidades o institutos privados, salvo contadas excepciones”; entre ellas mencionó la carrera de Kinesiología, ya que no tiene equivalente en una institución pública. Sin embargo, “a los que ya se venían inscribiendo, se podrán anotar y revisaremos caso por caso”. Se calcula que son 184 los beneficiados que cursan en una casa de estudios arancelado.

SOLO CARRERAS DE GRADO

Otro de los puntos más relevantes para el Boleto Universitario, es que sólo estarán contempladas carreras de grado, ya sean universitarias o terciarias. Es decir que “no vamos a acompañar capacitaciones o cursos de chef -por citar ejemplos- como lo veníamos haciendo hasta ahora”, explicó Poy. La funcionaria indicó que se espera un número de 300 nuevos aspirantes, recientemente egresados de las escuelas secundarias.

Todos los años, se calcula un número cercano a los 900 beneficiarios. Con estas medidas, se espera que para este ciclo sean 700 los que accedan a la chequera para poder viajar. La implementación de estas restricciones viene a partir de que aún la Comuna no sabe con cuánto dinero contará del Fondo Educativo; el año pasado el presupuesto para el BUG ascendió a más de $7.000.000, lo que equivale a entre 35% y 40% de ese fondo.

PASAJES Y DEMANDA

Una de los problemas más habituales a la hora de emprender viaje, tanto a la ida como a la vuelta, es la importante demanda de pasajes en algunos servicios. Varias veces, algunos usuarios del BUG, en redes sociales mostraron su disconformidad con otros pares que sacaban más de un boleto por día y en distintos horarios ante la posibilidad de no llegar al ómnibus deseado, lo que generaba que “no haya disponibilidad” cuando muchas veces esos micros venían vacíos.



“En algunos horarios se ponían adicionales, pero no siempre porque desde la empresa nos dijeron que no tienen tantos vehículos -acotó-. Ya hablamos con Unión Platense para ver de qué forma lo podemos controlar. Teníamos algo concreto como la implementación de una tarjeta tipo SUBE pero desde nos dijeron que no podían llevarlo a cabo porque no tienen incorporadas las máquinas y tampoco podía hacerse ya que son viajes de larga distancia”, manifestó Poy.

DESEMPEÑO ACADÉMICO

A diferencia de años anteriores, la inscripción al BUG no será extensiva al resto del año, por lo cual una vez vencido el plazo estipulado, ya no habrá nuevos beneficiarios. Lo que sí se hará en el período de receso invernal, es una citación a todos los usuarios para que puedan acreditar asistencia y/o cursadas aprobadas; “hasta ahora pedíamos certificado de alumno regular pero eso es algo que se puede conseguir, incluso sin asistir. Lo que buscamos con esto es monitorear el desempeño y evitar que se tomen la carrera de manera ‘light’, para que no la terminen haciendo por diez años en vez de cinco”, manifestó la funcionaria.

Otra de las cuestiones que siempre surgen es la ausencia del Boleto Universitario en los meses de febrero y marzo, ante esto la entrevistada respondió: “No es sencillo ya que una vez que en diciembre concluye el beneficio, las chequeras no siempre se devuelven a tiempo y luego de eso el Tribunal de Cuentas nos puede responder si el beneficio funcionó. A fines de enero iniciamos los trámites de convenio con la empresa -son anuales- para ver si quiere continuar con el BUG; asimismo dependemos de los tiempos de la imprenta para tener todo listo. Todo lleva tiempo y permisos”. Y concluyó que entienden que durante los cursos de ingreso ocurren las primeras deserciones; es por eso que “preferimos acompañar al alumno regular”.

Ser residente en Brandsen

Ser alumno regular o ingresante 2020 de una carrera de grado universitaria o terciaria.

Documentación para presentar: (trámite no personal)

Fotocopia de DNI

Constancia de Alumno Regular (En el caso de estar cursando una carrera)

Constancia de Inscripción a la carrera (Ingresantes 2020)

Brindar teléfono y mail de contacto actualizado.

Es indispensable reunir toda la documentación ya que, de lo contrario, no podrá realizarse la inscripción; una vez iniciado el trámite en la Dirección de Educación -Av. Sáenz Peña N°676-, se deberá completar un formulario y en caso de que el titular no pueda concurrir personalmente, es fundamental enviar toda la información. La inscripción se hará por única vez en el año en el horario de 8.30 a 12.30 durante los días hábiles y en el plazo estipulado.

