Cerrando el año el Presidente de la Cooperativa de Electricidad de Jeppener Alberto Noguera hizo un balance del año en Punto Clave FM 89.7 y FM 95.5, dejando la sensación que tuvieron un buen año dentro del contexto complicado que se vivió en el país.

Comenzó indicando que había que acomodar varias cosas “en términos económicos todo ha sido perjudicado, tenes que ser más cuidadoso, tratar de invertir lo que se pueda y el resto mantener una reserva para no cometer errores. Eso te lleva a ser cuidadoso con los recursos. Pero éste año también ha sido un año de inversiones. Hemos comprado fibra óptica para ser instalada en todo la localidad y ya ha sido colocada en gran parte. El servicio de Video Cable fue para adelante, tenemos algunas conexiones pendientes, pero ya estamos dispuestos a conectar”.

Respecto a la realidad en las tarifas y sus costos Noguera indicó que la Cooperativa de Jeppener en este momento se ve perjudicada con las tarifas de gas porque el valor que se paga es más alto que el valor que ellos pueden cobrarle a los usuarios. Consultado sobre por qué este desfasaje, indicó que en su momento se autorizó aumentar a las distribuidoras pero no a las sub distribuidoras y la cooperativa es sub distribuidora de gas, agregando “pero el servicio de energía eléctrica te compensa el servicio de gas natural, de internet y así vamos equilibrando todos los servicios”.

Sobre la morosidad explicó “hubo un aumento importante pero nosotros vamos conversando con los usuarios y a través de planes de pagos podemos ir sosteniéndolos. Algo se regularizó y estamos trabajando constantemente para poder evitar el corte. Al no ser una empresa provincial o nacional y ser una cooperativa la situación es distinta. Acá nos conocemos todos y cortar la energía, el gas o poner un regulador para el agua, no está bueno, no es grato para nadie. Esa es la diferencia que hay entre las empresas y las cooperativas”.

VIVIENDAS

Manifestó que en su momento presentaron un proyecto de 74 viviendas y el proyecto ya fue aprobado. Agregó “ahora estamos a la espera de la aprobación de la parte económica. Y en esa situación estamos. Esperaremos hablar con las nuevas autoridades (de la provincia) después del periodo vacacional y en febrero o marzo solicitaremos una entrevista con las nuevas autoridades del Instituto de la Vivienda. Seguramente a esta reunión iremos acompañados por el Intendente. Con él venimos trabajando desde un principio y por supuesto seguiremos trabajando juntos. De hecho estuvimos hablando hace cuatro o cinco semanas y una vez que se reacomoden las nuevas autoridades pediremos la entrevista”.

SERVICIO DE CABLE.

En algunos lugares el servicio ya está funcionando. Al pasar el cable por los distintos frentistas el vecino puede empezar a conectarse y recibe el servicio de cable, internet y telefonía. “Ya estamos brindando el servicio en algunos hogares. El cable les brinda 72 canales en un servicio y 34 en otro. Uno tiene el servicio general y el otro es un servicio social. El servicio social es más económico pero tiene todos los canales de aire, los de noticias y además varios canales de películas”.

SERVICIOS ESENCIALES.

Consultado sobre el porcentaje del pueblo que cubren los servicios esenciales manifestó “en gas natural tenemos una cobertura del 100 por ciento en el casco urbano, faltaría una parte en el barrio Los Charas y una parte bajando el paso a nivel de la fábrica. En agua cubrimos un 95 por ciento y solo falta un sector nuevo que está dentro de fábrica, pero está dentro de los proyectos a construir y en energía eléctrica estamos en el 100 por ciento de cobertura del servicio”

Respecto al servicio de Internet que presta la Cooperativa en Brandsen manifestó que están trabajando muy bien y esperando nuevas conexiones, mientras que el servicio de cable para ésta ciudad está en los planes pero a mediano y largo plazo “por ahora estamos solamente abocados a Jeppener” manifestó.

Para el 2020 indicó que los proyectos más importantes que tienen en carpeta y están concentrados en cubrir el 100 por ciento de la comunidad con el servicio de cable y la fibra y por supuesto sigue en pie la construcción de las viviendas”.

